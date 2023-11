Příštích několik dní si chce jablonecký magistrát posvítit na semafory. Konkrétně na ty na jednom z hlavních průtahů městem v ulici Palackého. Podle řidičů i chodců nefungují tak, jak by měly.

Jablonec, Palackého, semafory, říjen 2023 | Video: Sedlák Jan

Podle radnice jsou to semafory „chytré.“ Měly by umět koordinovat zelenou tak, aby vozy projížděly plynule oběma dopravními uzly. To se ale podle řidičů neděje. Naopak. „Jezdím tudy možná třicet let. Ale to, co se děje posledních pár měsíců, je zvláštní. Člověk popojíždí od semaforu k semaforu,“ přiblížil jeden z řidičů Petr Outrata.

Za pravdu mu dává další z oslovených Jablonečanů. „Když přes léto semafory nešly, krásně se dalo od centra do Mšena dojet v podstatě bez zastavení. Dneska stojím,“ popsal 55letý Jiří.

„Řidiči si dávali přednost, nebyl problém vyjet třeba z ulice U Přehrady, a to ani v dopravní špičce. Vždy mě někdo pustil,“ zmínil další z řidičů. Vypnutá světla podle mnohých nutila řidiče k tomu více se věnovat dopravní situaci.

„V odpoledních dnech se mi se stává, že ve směru z Horního náměstí do Mšena čekám vždy nejméně dva cykly na semaforech a při průjezdu křižovatkou si všímám, že v ostatních směrech stojí pouze několik aut. Kolona často sahá až za ulici Mánesova,“ doplnil další řidič.

Funkčnost semaforů na jednom z hlavních průtahů Jabloncem mezi Libercem a Harrachovem nyní prověří magistrát. „Ulice Palackého projde důkladnou zkouškou zejména v nočním provozu. Ke sledování využijeme i městský kamerový systém, a pokud ten ukáže, že semafory zastavují vozidla bezdůvodně, budeme je reklamovat,“ sdělil jablonecký primátor Miloš Vele.

Instalace chytrých semaforů tady proběhla v roce 2022. Významnou změnou bylo nastavení červené na všech návěstidlech po celou noc. Zelenou spustí chodec tlačítkem nebo přijíždějící vozidlo jedoucí maximální rychlostí 50 kilometrů v hodině. „Tento režim značně přispěje ke zvýšení bezpečnosti chodců po celou dobu nočního provozu a také zpomalí průjezd křižovatkou těch vozidel, která maximální povolenou rychlost překročí, a to nejen v noci,“ přiblížil před rokem náměstek primátora Jakub Chuchlík.

Chytré semafory byly několik měsíců vypnuté a z řad řidičů přišly na magistrát podněty, aby tak už zůstaly. Naopak chodci si stěžovali na nebezpečí během zhasnutých semaforů. „Semafory jsou zde nejen pro řízení provozu, ale hlavně pro bezpečnost chodců,“ popsal Vele.

Semafory na křižovatkách ulice Palackého s ulicemi U Přehrady a Riegrovy nešly už v dubnu letošního roku kvůli poruše kabelových rozvodů. Od 13. června byla světla vypnutá kvůli částečně uzavřené ulici U Přehrady. Do ostrého provozu se semafory dostaly až ve čtvrtek 5. října.