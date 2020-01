Měly to být miliony potencionálních zákazníků. Místo toho zbylo po devíti letech jen zklamání, frustrace, faktický konec. Partnerská smlouva mezi Jabloncem nad Nisou a jihočínským městem Beihai (někdy také Pej-chaj) ze srpna roku 2011, která měla pootevřít dveře zejména jablonecké bižuterii na obří čínský trh, dnes vlastně vůbec nefunguje. „V současné době představuje naši partnerskou komunikaci pouze výměna novoročních pozdravů představitelů obou měst,“ popsal primátor Jiří Čeřovský.

Zklamání neskrývají zástupci Okresní hospodářské komory (OHK), na jejíž žádost a doporučení Jablonec s Beihai smlouvu uzavřel. „Nevím o tom, že by se nějaké obchody díky této smlouvě rozšířily, ať už ve směru od nás nebo z Číny,“ poznamenal ředitel OHK Jablonec Oskar Mužíček. „Měli jsme velký zájem pootevřít čínský trh, úkolem komory ale není žádné přímé podnikání. Jako problém vidím i to, že pokud někdo na základě partnerské smlouvy získal obchodní styky, komoru nekontaktoval,“ doplnil Mužíček.

„Smlouva musela být uzavřena mezi městy, ne mezi institucemi, proto tehdy do hry vstoupilo město,“ připomněla mluvčí jabloneckého magistrátu Jana Fričová.

Dalším z iniciátorů smlouvy mezi oběma městy byla i Česko-čínská obchodní komora (ČČOK) ve snaze podpořit a rozvinout zdejší bižuterní a sklářský průmysl. „Smlouva byla ve své době velice pozitivní pro obě města, měl jsem radost, že se podařila dotáhnout do konce. Podle mě ji ale potopily chyby na straně Jablonce, hospodářské komory i podnikatelů. Ještě ale není vše ztraceno,“ sdělil předseda představenstva ČČOK Jiří Schraml.

Nepovedené začátky

Podle místopředsedy představenstva Svazu výroby skla a bižuterie Milana Kohouta mohou za úpadek smlouvy první fyzické kontakty mezi oběma městy.

„Když do Jablonce přijeli zástupce Beihai, a to i podnikatelé, komora to vzala stylem Číňané na výletě. Takže je vzali na oběd na Ještěd a ubytovali je v lese v Břízkách. Byla to velmi rozpačitá návštěva a tím to vlastně celé skončilo,“ nastínil Kohout.

Jablonečtí obchodníci s bižuterií přesto dokážou v Číně prorazit. Důkazem je například aktivita společnosti Šenýr Bijoux. „S pomocí agentury Czech Trade máme v Číně několik obchodů, několik shoowroomů i prodejní místa v galeriích a muzeích,“ přiblížila generální manažerka společnosti Olga Kopalová.

Úspěšní jsou v Číně ale i obchodníci s polotovary. „Čína je obrovský trh. Kdo se tam dostane a uchytí se, má velké štěstí,“ doplnil Milan Kohout.

V celém Česku je sedm měst a dvě městské části Prahy v partnerství s čínskými městy. V Libereckém kraji je Jablonec jediným takovým městem.

Jablonec podepsal partnerskou smlouvu s jihočínským městem Beihai v roce 2011.

Beihai má dnes skoro 1,5 milionu obyvatel. Název znamená čínsky Severně od moře. Jde o bouřlivě se rozvíjející město. Jeho centrum tvoří záliv, v němž je velký ostrov s historickými císařskými zahradami.

Beihai je i významné přístaviště v zálivu Tonkin. Najdeme tu velkou loděnici, okolí města je vyhlášenou turistickou destinací. Hojně navštěvované jsou Stříbrné pláže.