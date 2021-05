Klauni navštěvují dlouhodobě nemocné děti a geriatrické pacienty a dělo se tak i v době koronavirové epidemie. „Nyní je jejich přítomnost u pacientů ještě důležitější než jindy. Svými programy zlepšují psychický stav pacientů a nemalou měrou přispívají k vyléčení,“ řekl vedoucí kanceláře primátora Jana Matěchová s tím, že jen respirátorů klauni spotřebovali přes tisíc.

Potřebují však také testovací sady a další pomůcky. V loňském roce uspořádali 39 takzvaných Klauniád v jablonecké nemocnici. „Chodili i do naší dětské skupiny, která vznikla loni pro děti zaměstnanců nemocnice, když byly zavřené školy a školky. Jejich návštěvy jsou důležité pro pacienty i zaměstnance. Do nemocnice vždy přinesou smích a dobrou náladu, a to teď všichni potřebujeme,“ podotkla náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Nemocnice Jablonec Jitka Řehořová.

V areálu jablonecké nemocnice je od 20. dubna ve zkušebním provozu nový babybox, který nahradil ten původní. „Nový babybox je zhotovený z antikorového plechu, dvoukřídlá dvířka se otevírají automaticky, po vložení děťátka a aktivaci senzoru se samočinně zavřou. Přitom je tělíčko dítěte chráněno fotobuňkami před zraněním. Vnitřní prostor je klimatizovaný, babybox je opatřen náhradním zdrojem energie a napojen mnohonásobně jištěnou signalizací na počítače a mobilní telefony stálé služby,“ dodala Matěchová.Za patnáct let babyboxy pomohly zachránit 217 dětských životů, z toho jeden v Jablonci nad Nisou.