V podstatě to je nenápadná krabička. Ta ale dokáže propojit policistu s vyslýchaným, případně i jeho právním zástupcem a dalšími zainteresovanými osobami. „Zařízení vygeneruje pro každou příležitost unikátní kód, který zašle všem účastníkům. Ti se přes něj propojí. Výslech se tak nedostane k dalším osobám. Komerční spojení by bylo rizikové,“ popsal ředitel Městské policie Michal Švarc.

Díky videu mohou na dálku vypovídat případně i neslyšící, kteří ovládají znakovou řeč. „Jde hlavně o to, že jednotlivé strany nemusí být fyzicky přítomny na jednom místě, tudíž nám to ušetří čas, který by jinak pohltilo cestování. S propracovaným a dobře zabezpečeným systémem kamer stačí, když na druhém konci spolupracuje někdo z místních orgánů,“ popsala mluvčí krajské policie Jana Světlá.

A jaké bude mít nové zařízení využití? Třeba při výslechu již zadržených, které tak nebude nutné převážet z věznice na výslech. Nebo naopak při výsleších poškozených v případech mravnostních deliktů, znásilnění nebo týrání dětí. Oběti tak mohou vypovídat přes jakékoli mobilní zařízení z klidu svého domova.

„Uvedené výslechy se mohou využívat například s jakoukoli vazební věznicí po celé republice, můžeme uvedeným výslechem na dálku vytěžit osobu, která je například na policejní služebně na úplně opačném konci republiky,“ doplnila Světlá.

Nové zařízení umožňuje vzdálenou komunikaci mezi policií, soudy, věznicí, zadrženou osobou, tedy provádění výslechů na dálku. Takový výslech zadržených na dálku podle sdělení ředitele územního odboru PČR Jablonec nad Nisou Pavla Langra velmi pomůže v pátrání. „Vzdálená komunikace výrazně ušetří čas, protože není nutné případně osoby k výslechům převážet,“ doplnil Švarc.

VIDEO: Hasiči uctili minutou ticha oběti střelby, obcemi zněly zvony

Město Jablonec se snaží co nejvíce zefektivnit práci jak místního oddělení Policie ČR, tak policie městské. Strážníci tak v letošním roce získali novou on-line kameru do vozidla nebo motorové skútry.

Dále se rozrůstá i městský dohlížecí kamerový systém. Do něj byly nově zařazené dvě další lokality. „Těmi jsou areál Eurocentra, zvláště letní scéna a okolí Muzea skla a bižuterie, a sportovní areál Střelnice. Strážníci také po domluvě s vedením Nemocnice Jablonec kontrolují její prostory,“ dodal Švarc.

Pomáhají i drony

Moderní zařízení poskytlo místnímu odboru státní policie město již dříve. Před lety darovalo vybavenou speciální výslechovou místnost pro děti. A v listopadu letošního roku pak policistům vedení města předalo dva drony, jeden i s infračervenou kamerou. „Město Jablonec předběhlo všechny. Tyto konkrétní drony jsou první technikou tohoto typu, kterou může Policie České republiky využívat v rámci celého kraje,“ pochválil ředitel jabloneckého územního odboru policie Pavel Langr.

Z garsonky mezi elitu. Skláře z Železného Brodu ale podrazil partner, soudí se

Jeden z hlavních kladů vidí policisté právě v možnosti využívat termokameru zvláště při vyhledávání pohřešovaných osob. „V krajním případě jsme nasazovali vrtulník s termovizí, jeho provoz je ale mnohonásobně dražší než provoz dronu. Navíc dron budeme moci nasadit v podstatě ihned, na vrtulník musíme čekat,“ vysvětlil Langr.

Primárně mají drony působit v Jablonci nad Nisou a jeho spádových obcích. Některé záznamy budou policisté sdílet s Městskou policií Jablonec nad Nisou (MP). „Úzký okruh vyškolených strážníků, takzvaní správci systému, budou mít šifrovaný přístup. Policie nám samozřejmě nasdílí jen ty záznamy, které mohou řešit i strážníci,“ popsal ředitel MP Jablonec Michal Švarc.

Policisté získali drony kvůli faktu, že mohou využít jejich potenciál lépe než strážníci. „Máme své piloty, kteří mají veškerá oprávnění. Navíc státní policie má dalece větší pravomoci než policie městská,“ vysvětlil zápůjčku strojů primátor Jablonce nad Nisou Miloš Vele.

Policisté první výsledky práce dronů představí veřejnosti při nejbližší příležitosti.