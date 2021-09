Výtěžek ze vstupného koncertu je 37 tisíc korun, na transparentním účtu 123-3123220277/0100 bylo k 16. září 233 500 korun. Přispívat na něj i jen drobnou částkou je možné do konce září. Do konce září je také na Youtube k vidění záznam z benefičního konceru Ondřeje Rumla a sboru Iuventus, Gaude.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.