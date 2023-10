Nyní se v objektu odstraňují omítky a staré inženýrské sítě. Pokud vše dobře dopadne, na jaře nabídne společnost jednodenní prohlídku objektu. Cíl? Soukromé bydlení. „Chceme, aby tam lidé bydleli. Není to investice k pronájmu. Naším cílem je vytvořit domov s výjimečným zázemím pro téměř 40 rodin,“ doplnil Zeman.

Společnost nyní pracuje na projektové dokumentaci, ještě letos chce podat žádost o stavební povolení. „Plánujeme velké byty s nízkou energetickou náročností. K domu by měl být dostatek parkovacích míst, prostory pro bezpečné uložení kol a podobně. Přední fasáda se nebude výrazně měnit, přístavby směřují do dvora,“ přiblížil Jan Zeman, majitel Realitní kanceláře CENTRUM, s.r.o, která na projektu spolupracuje.

Společnost Jablotron zakoupila budovu od Libereckého kraje v roce 2018. Objekt byl opuštěn po přestěhování porodnice přímo do areálu Nemocnice Jablonec v roce 2002. Kraj se pak nevyužívaný areál snažil více než 15 let prodat, nakonec jej firma Dalibora Dědka koupila za 15 milionů korun. „Po řadě neúspěšných pokusů o prodej bývalé porodnice se podařilo najít zájemce, který měl potřebné prostředky i jasnou vizi, co s areálem udělá dál,“ sdělila k prodeji tehdejší náměstkyně hejtmana Jitka Volfová.

Nápadů, co dále s nepotřebnou budovou, přitom bylo v mezidobí hned několik. Původně zde měl vzniknout domov důchodců a ústav pro mentálně postižené. Projekt byl ale zastaven.

Následně se objevilo několik zájemců o koupi bývalé porodnice. „Například v roce 2013 uzavřel kraj kupní smlouvu se společností Varopa, která však porušila smluvní podmínky a kraj od smlouvy odstoupil. V roce 2015 uzavřel Dohodu o spolupráci s Českou mincovnou, která nakonec svůj záměr neuskutečnila,“ přiblížil mluvčí krajského úřadu Filip Trdla.

„Budova bývalé porodnice stojí na vjezdu do města, tato lokalita vytváří první dojem návštěvníků Jablonce, a je proto pro nás důležité mít ve vlastníkovi území solidního partnera. Společnost Jablotron je zárukou spolehlivého a zodpovědného přístupu,“ doplnil primátor Jablonce Miloš Vele.

Budova ve stylu tradicionalismu s prvky art deco vyrostla v letech 1927 až 1932 podle návrhu architekta Roberta Hemmricha. Ten byl autorem mnoha domů v Jablonci, mimo jiné i městských lázní, ale i rozhleden Bramberk nebo Černá Studnice.

Původní účel budovy byl ale zcela jiný. Podle Hemmrichova návrhu šlo o Okresní chorobinec, který v místě doplnil chudobinec městský, dnes sídlo Státního okresního archivu.

Svému účelu dům sloužil až do konce druhé světové války a následně byl využíván jako plicní oddělení místní všeobecné veřejné nemocnice. V roce 1968 se sem z Bezručovy ulice přestěhovala porodnice, která zde fungovala až do roku 2002, tedy celých 34 let. Od té doby místo, kde spatřila poprvé svět celá řada Jablonečanů, chátrá a je bez využití.

Společnost Jablotron se kromě přestavby porodnice soustředí na další velký projekt ve zdravotnictví – výstavbu nové kliniky v Liberci, konkrétně jde o objekt Avicena v Pálkově ulici. „Objekt už jsme koupili. Projektuje se a běží stavební řízení. Klinika bude kvalitně doplňovat specializovanou ortopedickou kapacitu nemocnic v regionu. Cílem není generovat zisk, ale zajistit spokojenost pacientů, lékařů i dalšího personálu,“ přiblížil Dědek.

Budova byla od počátku projektována jako zdravotnické zařízení. Záměr původního majitele se však nenaplnil a v Jablotronu se rozhodli projekt oživit. Klinika má být neziskovou organizací.