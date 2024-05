Předpokládaná hodnota zakázky je 7,3 mil. korun bez DPH, přičemž magistrát získal na projekt téměř šestimilionovou dotaci z programu IROP. Jeho realizace by měla začít 1. července.

Veřejná zakázka je rozdělená na dvě části. Předmětem jedné je samotný Portál Jablonečana, druhou tvoří systém pro robotizaci a automatizaci procesů. „Projekt chceme zahájit 1. července s tím, že Portál Jablonečana by měl být implementován do 10 měsíců a systém pro robotizaci a automatizaci procesů do 15 měsíců od začátku plnění zakázky. Nejprve však musí proběhnout výběrové řízení na dodavatele na základě schválené zadávací dokumentace,“ říká tajemník jabloneckého magistrátu Marek Řeháček.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 7,34 mil. Kč bez DPH. Ta zahrnuje pořízení software i jeho následný servis po dobu 72 měsíců. Na projekt získalo statutární město Jablonec nad Nisou dotaci ve výši 5,995 mil. Kč z Integrovaného operačního programu (IROP) v rámci 29. výzvy - eGovernment a kybernetická bezpečnost - SC 1.1 (ITI).

