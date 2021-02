Mráz vytáhl ven tisíce lidí, a to i na zamrzlou hladinu jablonecké přehrady. V posledních letech je tento úkaz vzácný, někdy se daří na přehradě bruslit několik dní, jiné roky vůbec. Zážitkem je koneckonců i přejít hladinu přehrady křížem krážem.

"Na ledě byly snad stovky lidí, to už jsem nezažila spousty let. Řekla bych, že to je výjimečná situace," popsala jedna z obyvatelek domů na břehu jablonecké přehrady.