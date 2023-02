„Teď už začali sestavovat dřevěné konstrukce, ale jde to pomalu, někdy tady pracují třeba dva lidé. Selský rozum mi říká, že to nemohou stihnout,“ přiblížil situaci na staveništi dvaašedesátiletý Pavel, který bydlí v panelovém domě jen kousek od místa.

Růst modulového stánku tak sleduje každý den. Jako bývalý stavař ví, o čem mluví. „Někdy se tam neděje vůbec nic,“ povzdechl si.

V lokalitě U Prutu v těsném sousedství jablonecké přehrady roste dřevěný modul. Ve „vláčku“, jak Jablonečané představeným stavbám říkají, najde své místo občerstvení, ale i hygienické zázemí, převlékárny, sezení nebo sklady.

Jablonecká přehrada změní tvář. Stavět se začne U Prutu

Jisté rozpaky nad termínem neskrývají ani někteří lidé z vedení magistrátu. „Kdoví, zda to vůbec firma do léta stihne, podle informací má asi dvouměsíční skluz,“ popsal Deníku jeden z jabloneckých radních, který si přál zůstat v anonymitě.

Podle náměstka pro rozvoj města Petra Roubíčka je samotná stavba montovaná. „Moduly si dodavatel připravil ve svých dílnách tak, aby u přehrady už jen kompletoval jednotlivé díly,“ vysvětlil.

To stavbu výrazně urychlí. Už dnes se modul montuje.

Stavbu prvního modulu provádí společnost DR Development. Její vedení žádný problém v prodloužení prací nevidí. „Vše pokračuje plus mínus podle plánu, nyní už montujeme samotnou stavbu,“ potvrdil ředitel společnosti Petr Pelikán, který vzpomenul problém na začátku stavby. „Tehdy jsme museli s ČEZ řešit problém se sloupkem, to jsme ale zdárně vyřešili.

Někdejší hrázný jablonecké přehrady objížděl práci na motorce, v zimě autobusem

Dodavatelská firma výstavbu prvního modulového objektu u jablonecké přehrady vysoutěžila za 12,3 milionu korun. Připravena je i soutěž na obdobnou stavbu ve směru k městské sportovní hale. Nové zázemí jablonecké přehrady tak jen letos vyjde na cirka 26 milionů.

Nová výstavba rozšíří možnosti využití oblíbeného místa pro odpočinek. Bývalé stánky bývaly otevřené jen přes letní sezónu, teď se to má změnit. „Oba objekty budou připravené tak, aby mohly návštěvníkům přehrady v případě zájmu sloužit i celoročně,“ sdělila mluvčí magistrátu Jana Fričová. „Připravíme však i technický postup, jak zázemí zazimovat,“ dodal Roubíček.

Architektonická soutěž na zázemí přehrady Mšeno vyhlásilo město už v červenci 2020. Ovládl ji návrh Marka Přikryla z ateliéru Prokš Přikryl Architekti. „K alespoň částečnému řešení okolí přehrady sáhl magistrát po letech dohadů a několika proběhlých architektonických soutěží. Žádný z těchto záměrů nebyl realizován a okolí přehrady se pomalu mění v trvalé provizorium,“ popsal městský architekt David Pavlišta.

SLUNEČNÍ LÁZNĚ

Stačí se od nově vznikající modulové stavby rozhlédnout přes hladinu přehrady a člověk pohledem najde areál někdejších Slunečních lázní. V srpnu loňského roku celý areál totálně zdevastoval požár. Náprava je zatím v nedohlednu.

Areálem se stále prohání jen vítr. Poté, co drtivou většinu staveb v areálu zničil oheň, je místo jen uklizené. Ještě loni oblíbený komplex pro odpočinek i zábavu mnoha Jablonečanů i návštěvníků přehrady osiřel.

„Stále nevíme, co se tady bude dít, město s námi nekomunikuje. Osobně z toho mám zvláštní pocit. Výběrové řízení město ještě nevypsalo, možná, že na městě už ví,“ povzdechla si poslední nájemnice areálu Lucie Pokorná.

Sama se na areál chodí podívat a stále ji tu přepadá melancholická nálada. „Vždyť jsem tady prožila pěkných pár let, vyrostla mi tady dcera.“

Stále se cítím jako ve zlém snu, popsala provozovatelka Slunečních lázní

Místo navštěvují i lidé z okolí. Josef Vařeka tady pravidelně venčí psy. „Bylo to příjemné místo, chodíval jsem sem s kamarády na jedno. Škoda, jak to skončilo, Sluneční lázně byly velmi oblíbené. Myslím, že by to tu mělo znovu vyrůst,“ poznamenal.

Město tvrdí, že na letní sezonu bude ve Slunečních lázních připraveno provizorní zázemí pro návštěvníky s toaletami a pojízdným občerstvením. „Paralelně budeme připravovat definitivní řešení, nejdřív si ale musíme ujasnit, jaké služby tam chceme mít," popsal náměstek primátora pro rozvoj Jakub Chuchlík.

Do diskuze o podobě a službách v novém areálu chce radnice zapojit i veřejnost.

Vyšetřování požáru Slunečních lázní ze srpna letošního roku zatím není ukončené. „Ještě stále se věc prošetřuje, uzavřeno by mělo být ale v brzké době,“ sdělila mluvčí jablonecké policie Dagmar Sochorová.