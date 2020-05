Kvůli zvýšeným hygienickým požadavkům zajišťuje město nepřetržitý úklid toalet. Pracovníci doplňují mýdla, dezinfekce, toaletní papír i papírové utěrky.

Toalety u přehrady měly původně sloužit návštěvníkům, kteří sem dorazí. Postupem let v jejich blízkosti ale vznikaly stánky s občerstvením a dnes toalety slouží i pro jejich zákazníky. Od roku 2010 uzavírá proto město se stánkaři smlouvy o užívání toalet. Stánkaři mají za úhradu právo užívat WC i po zavírací době, tedy po osmé hodině večerní, a to v termínu od 15. dubna do 15. září.

U vodní nádrže Mšeno spravují Technické služby Jablonec toalety v těchto místech: buňky proti městské hale a u stánku Základna za Povodím Labe, zděné sociální zařízení u příjezdové cesty k sauně u bývalé Bižuterie, další jsou u beachvolejbalových hřišť, U Prutu a zrekonstruované zděné toalety jsou u Tajvanu.