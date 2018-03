Jablonec přijímá odpovědnost za vodohospodářství

Jablonec n. N. – Jablonecký magistrát souhlasí s dalším postupem zajištění provozu a správy vodárenské infrastruktury po odkupu akciového podílu od francouzské Veolie.

Pitná voda. Ilustrační obrázek.Foto: DENÍK

I nadále podporuje převzetí správy vody do českých rukou. Celá transakce je naplánovaná tak, aby neměla dopad na cenu vody a umožnila do budoucna kontrolu nad ekonomikou společnosti. Od ledna 2019 začne vodárenství v Libereckém a Ústeckém kraji fungovat ve vlastnickém modelu se servisním prvkem. „Jsem přesvědčený, že převzetím kontroly nad vodárenskou infrastrukturou ve smyslu ekonomickém i provozním činíme správný krok nejen pro vodárenskou společnost, ale hlavně pro koncového spotřebitele,“ říká primátor Beitl. Ve čtvrtek 19. dubna v Teplicích proběhne zasedání Valné hromady společnosti SVS a.s., na němž se bude rozhodovat o další etapě procesu Zajištění provozu vodárenské infrastruktury po roce 2020. Zastupitelé byli s programem a zněním usnesení seznámeni na speciálním odborném semináři, který proběhl na jablonecké radnici 14. března. Pověřili proto zástupce města, primátora Petra Beitla, aby za Jablonec hlasoval v souladu s navrženým usnesením. Celý proces je podrobně a názorně popsaný ve dvou videích umístěných na webových stránkách www.svs.cz.