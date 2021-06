Dva letničkové záhony zkrášlí park v Nové Pasířské. Záhony se objeví ve středové části parku v blízkosti Nisy, vysetá na nich bude směs letniček a město za ně zaplatí necelých 30 tisíc korun.

Ilustrační foto. | Foto: Shutterstock

Oba záhony poskytnou také potravu pro hmyz, brouky a motýly. Záhony by měly vykvést asi šest týdnů po výsevu, tedy počátkem července. Město žádá občany, aby na vyseté a označené záhony nešlapali. Semínka by pak nevykvetla, jako se to stalo loni ve Vrchlického sadech. Tam byl vytvořený letničkový záhon v bývalé kašně, bohužel se po výsevu po něm šlapalo, a tak některé druhy květin vůbec nevyrostly.