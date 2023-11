Na jablonecké Mírové náměstí před radnici dorazil v pondělí 27. listopadu vánoční strom. V týdnu se bude město připravovat na advent.

Vánoční strom pro Jablonec nad Nisou | Video: Sedlák Jan

Radnice se oděje do svého světelného hávu, zdobené budou také lampy veřejného osvětlení.

Smrk ztepilý rostl pod jabloneckým Petřínem. Slavnostně ozdobený strom rozsvítí jablonecký primátor Miloš Vele o první adventní neděli 3. prosince v 17 hodin. Pomáhat s rozsvícením bude primátorovi kouzelný anděl.

„Pod čerstvě rozsvíceným stromem bude také schránka Ježíškovy pošty. Tam mohou děti vhazovat své dopisy, na které pak mohou čekat od Ježíška odpověď. Tu ale dostanou pouze v případě, že svůj dopis do schránky stihnou vhodit. Pod vánočním stromem bude jen týden, od 3. do 10. prosince, a to proto, aby Ježíšek stihl všem odpovědět," doplnila mluvčí jabloneckého magistrátu Jana Fričová.

