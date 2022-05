Jablonec přispěje ukrajinským školákům na jízdné. Do konce školního roku

Bezplatná přeprava hromadnou dopravou všech ukrajinských uprchlíků skončila v Jablonci 11. května. Jablonečtí radní se rozhodli finančně přispět na jízdné ukrajinských školáků, dojíždějících do základních škol, a to v období od 12. května do 30. června. Podpora jednoho žáka je maximálně 525 korun.

Autobusy MHD. Ilustrační foto. | Foto: ČTK