Na Jablonecku, přesněji na katastru obce s rozšířenou působností Jablonec nad Nisou, je kolem 2 000 uprchlíků z Ukrajiny. Ke studiu na základních školách se tu přihlásilo zatím jen 24 dětí. Příspěvek získá rodič nebo opatrovník formou nabité karty Opuscard. Potřebovat k tomu bude potvrzení o ubytování v Jablonci, Bedřichově, Janově, Lučanech, Nové Vsi, Rychnově u Jablonce a Pulečném (obce začleněné v DSOJ), které podepíše poskytovatel ubytování. Dále průkaz totožnosti, tedy cestovní pas s vízem strpění, jak od žáka, tak zákonného zástupce a konečně potvrzení o docházce do školy, které vydá příslušná škola. Na kartě jim pak bude nahrána 30denní časová jízdenka v hodnotě 235 korun a dvě sedmidenní v hodnotě 150 korun.

„Celkové náklady na jednoho žáka jsou tak ve výši maximálně 535 korun,“ upřesnil Čeřovský. Opatření radnice bude platit do konce června, tedy do konce školního roku.

Týdny ve sklepě, k pití sníh. Ukrajinky ze zámku ve Skřivanech prožily peklo

Původní informace z jabloneckého magistrátu však byla jiná. Nejprve na začátku května zveřejnil informaci, že MHD nabídne dětem uprchlíků ve věku 6-15 let, které budou přijaty do jabloneckých škol poloviční slevu na jízdném. Tedy stejnou jako mají čeští žáci. „Vše bude řešeno v informačním středisku jablonecké radnice a jasným pravidlem bude nejen potvrzení statusu uprchlíka, ale také potvrzení o vzdělávání v základní škole na katastru města,“ přiblížil už dříve náměstek primátora David Mánek.

Jenže pak přišel obrat. A právě změna, kdy děti uprchlíků budou mít cestování po Jablonecku zdarma, rozčílila část obyvatel. Zvláště sociální sítě jsou plné příspěvků pod novou informací. „Českým studentům a důchodcům vláda snížila slevu na jízdném, aby nezadlužovala naše děti a vnoučata. Je evidentní, že prachů je dost. Ale ne pro vlastní,“ sdělil třeba Stanislav.

Některým obyvatelům Jablonce připomíná rozhodnutí magistrátu podobný krok, který vyvolal diskuze před několika lety. Tehdy magistrát dotoval jízdné pro děti z vyloučené lokality Zelené údolí, aby jezdily do školy. „Je to stejné, my musíme platit všechno, uprchlíci nic,“ poznamenal další z diskutujících.

Dotování dopravy pro uprchlíky z Ukrajiny ale má i své zastánce. „To opravdu všichni nemáte na lístky? Stejný dav mamin s vysokou školou života, stejná tlupa vlastenců a vlastenkyň, plivali nenávist tehdy i teď,“ argumentoval na Facebooku jeden z nich.

Válka na Ukrajině je připravila o nohy i ruce. Teď se svěřili s děsivými příběhy

Cestování zdarma v Libereckém kraji pro ukrajinské uprchlíky odstartovalo 28. února, od té doby až do konce března stačil pro uplatnění jízdy zdarma ukrajinský pas. Od 1. dubna zpřísnil kraj podmínky cestování, a to proto, že docházelo ke zneužívání. Pasažéři z Ukrajiny se museli prokazovat platným pasem s vízem strpění nebo dočasné ochrany EU. Uprchlíci ale neměli cestování po regionu bezpodmínečné. Česká Lípa se k plošnému jízdnému zdarma v MHD nepřipojila.

Bezplatná doprava pro běžence skončila v Jablonci 11. května, Liberecký kraj ji ukončil ke konci dubna. Podle libereckého hejtmana Martina Půty už nebyla potřeba. „Protože z informací od úřadu práce zaznívá opakovaně, že humanitární dávky jsou vypláceny průběžně,“ zdůvodnil hejtman.

Od zavedení bezplatné dopravy 28. února bylo k datu 20. dubna jen v Jablonci bezplatně přepraveno 7 025 občanů Ukrajiny, což v přepočtu znamená náklad na provoz MHD ve výši 112 400 korun.