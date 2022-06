Vedení jabloneckého magistrátu svolalo besedu o budoucnosti sídliště Na Vršku do tamní restaurace. Spoře osvětlená restaurační místnost se úderem 17. hodiny výrazně zaplnila. „Na návštěvnost si nestěžujeme, ale tolik lidí sem přijde málokdy,“ pousmála se servírka.

Příliš tmavých míst

Městský architekt David Pavlišta představil vize toho, jak sídliště upravit a zkultivovat. Podle jeho návrhů by se měla celá čtvrť výrazně prosvětlit, protože dnes nabízí spousty míst, kam není vidět. Zkultivovat by se měla zeleň, ale i parkování. „Jde o jedno z nejhůře vnímaných míst Jablonce. Krytá místa jsou tmavá, ohraničená nízkým zábradlím. To doslova nutí některé obyvatele odhazovat tam věci, případně páchat i drobnou trestnou činnost a podobně,“ popsal Pavlišta. Za problémové považuje i zákoutí pod schody jednotlivých vchodů do domů, která se stávají nejen smetišti, ale i místem, kde se srocují bezdomovci.

Lidé z jabloneckého sídliště Na Vršku se bojí pobudů. Žádají větší dohled

Problémy se sociálně nepřizpůsobivými se v lokalitě táhnou již několik let. Lidé se tu bojí posílat děti samy ven, ženy mají strach chodit do a z práce ve večerních a nočních hodinách. Často sem zajíždějí hlídky strážníků a policistů. „Od začátku roku tu evidujeme dvě stě kontrol, místo má i svého strážníka okrskáře. To, že někde sedí bezdomovci, ale nemůžeme dle zákonů řešit represemi,“ poznamenal ředitel Městské policie Jablonec Michal Švarc.

Řvou pod okny

To ale někteří místní rozporovali s tím, že tu nevidí hlídku, jak je den dlouhý. Jiní hlídky sice zaregistrovali, nejsou ale spokojeni. „Zavoláme strážníky, kteří přijedou a s opilci promluví. Ti sice odejdou, ale za půl hodiny jsou zpět. A celou noc řvou pod okny tak, že se nedá spát,“ popsal jeden z obyvatel panelového domu.

Strážníci si zase postěžovali, že místní obyvatelé nespolupracují. „Jestliže nám lidé nepomohou s identifikací, jsme často na některé věci krátcí. Nepodají nám další informace, třeba jak dotyčný vypadal, kam asi tak šel. Pak řeší věci úplně nesmyslně. Třeba jako pán, který vyfotografoval spící bezdomovce, k tomu přiložil článek z médií a poslal ho hejtmanovi kraje. Ten nic v místě nevyřeší,“ poznamenal Švarc.

Obyvatelé poukázali i na fakt, že kvůli problémům s opilci není na sídlišti dostatek laviček. Ty zmizely i z přilehlé tramvajové zastávky, která byla jedním z center setkávání bezdomovců.

Nikam se neposunulo

Lidé si ale podle některých politiků mohou za současný stav i sami. „Když jsem byl místostarostou, mělo město připravenu revitalizaci sídliště. Lidé ale na projednávání nechodili a nakonec byli proti tomu, aby se místo části zeleně postavila nová parkovací místa. I proto se sídliště nikam neposunulo,“ připomněl zhruba dvanáct let staré události současný předseda osadního výboru Centrum Lukáš Pleticha.

Zaměří se na problémové výrostky. V Jablonci vznikne výchovné středisko

Na besedě vystoupil i ředitel okresní policie Pavel Langr. Vyzval obyvatele, aby se na udržování pořádku podíleli i oni sami. „Nesmíte být lhostejní a říci jim sami, aby si po sobě uklidili, případně nepopíjeli,“ poznamenal.

Vedení města chce na výtky zareagovat přestavbou části budovy patřící společnosti Ahold provozující supermarket Albert. Vzniknout by tu mohla služebna okrskáře Městské policie Jablonec a asistentů prevence kriminality a sociální centrum. „Mohlo by vzniknout komunitní nebo volnočasové centrum,“ sdělil náměstek primátora David Mánek. Jablonecký magistrát chce navíc podobné besedy ještě několikrát zopakovat.