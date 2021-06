Už několik měsíců si nevědí jablonečtí strážníci rady s partičkami mladistvých, které obtěžují své okolí. Kolem přehrady, u mšenského Kauflandu, v lesoparku Žižkův vrch, v Pasířské ulici, v Tyršově parku, tam všude se schází děti a dospívající v hlučných skupinkách.

„Rozpoznat takovou skupinu mladistvých je velmi snadné. Vždy je hlučná a vždy ji viditelně provází alkohol, drogy, nepořádek, ničení majetku nebo přírody. Poházené lahve a obaly od alkoholu se často stávají základem černé skládky,“ přiblížil náměstek jabloneckého primátora pro oblast sociální David Mánek. Podle něj většinou teenageři nekomunikují a na výtky kolemjdoucích reagují často agresivně slovním i fyzickým napadáním.

Vidí to i samotní obyvatelé. „Bojím se jich, jsou hluční a sprostí. Malé děti kouří a zjevně i popíjejí alkohol. Když takovou skupinu potkám, snažím se jí za každou cenu vyhnout,“ svěřila se Eva Malá ze Mšena.

Strážníci jsou bezmocní. „Jakmile přijde telefonické oznámení, snažíme se být co nejrychleji na místě, kde se má problémová skupina mladistvých pohybovat. Často se ale ukáže, že oznámení přišlo s příliš velkým zpožděním nebo bylo nepřesné, a tak dorazíme na prázdné místo. Delikventi stačí zmizet,“ popsal strážník Lukáš Vokatý.

Agresivní skupinky se tak nedaří dohledat. Mnohdy je za tím ale právě neochota a shovívavost obyvatel. „Neváhejte a volejte linku 156 okamžitě, jakmile zaznamenáte, že jakákoli skupina mladistvých zjevně dělá na veřejnosti cokoli nepatřičného nebo dokonce nezákonného. Rychlé oznámení pomůže strážníkům zasáhnout efektivně,“ poradil ředitel MP Jablonec nad Nisou Michal Švarc.

Do telefonu je také třeba co nejpřesněji popsat nejaktivnějšího a nejagresivnějšího člena či členy skupiny. Strážníci podle zákona vyjíždí na základě každého oznámení. „Nemusíte mít tedy obavu, že by váš telefonát zůstal bez okamžité reakce strážníků. Za pomoc veřejnosti děkujeme,“ doplnil Švarc.

Skupinky problémové mládeže straší obyvatele Jablonce už několik měsíců. Řada lidí se jim raději vyhne, aby zbytečně neriskovali obtěžování či napadení. „Město však nad problémovým až kriminálním chováním mladistvých nemůže zavírat oči. Zapojit do spolupráce chceme nejen městskou a státní policii, ale také místní subjekty sociálních služeb zaměřené na pomoc se závislostmi všeho druhu i na nabídku volnočasových aktivit pro problémové děti a mladistvé,“ nastínil David Mánek.

Magistrát chce využít třeba nízkoprahového zařízení klub Kruháč Diakonie ČCE. Organizace Most k naději pomůže v rámci terénního programu pro osoby ohrožené drogou se zaměřením na alkohol či kouření s krizovou intervencí v problémových lokalitách. „Program je určený jak pro ty, kteří drogy užívají, tak i pro lidi, kteří jsou závislostí ohroženi. Jedná se třeba o kamarády či rodiče,“ upřesnil odborný ředitel pro Liberecký kraj Jiří Simeth.

Další možnosti se pohybují v rovině úvah a návrhů. Dům dětí a mládeže Vikýř by mohl rozšířit nabídku volnočasových aktivit v bývalém klubu Padák. „Chceme také posílit asistenty prevence kriminality při Městské policii Jablonec nad Nisou, proto zvažujeme přijetí jednoho pracovníka navíc a náklady na něj chceme hradit v budoucnu z dotace ministerstva vnitra. Nový asistent by měl zaměřit svoji činnost právě na problémovou mládež a komunikaci s ní,“ upřesnil Mánek.