Město zahájí plánovanou výstavbu dešťové kanalizace společně se správci sítí, kteří se k ní připojí se svými rekonstrukcemi. Uzavírka potrvá zhruba do konce listopadu.

„Křižovatku ulic Budovatelů a Poštovní a most k ulici U Balvanu úplně uzavřeme od pondělí 2. září. Od neděle 1. září přestane jezdit tramvaj od Liberce, náhradní spojení zajistí autobusy, a od 2. září začnou platit náhradní trasy autobusů městské hromadné dopravy,“ přiblížil náměstek pro rozvoj města Jakub Chuchlík.

Obyvatelé magistrát plísní, že uzavírku naplánoval právě na úplný začátek školního roku. „Naplánovat začátek takové uzavírky na první školní den, kdy je už tak pokaždé chaotická doprava, to má fakt logiku,“ posteskl si třeba Martin Šuba z Jablonce.

V ulici Budovatelů chce mít magistrát dokončenu rekonstrukci křižovatky zhruba do poloviny objektu lázní, v ulici Poštovní vzhůru až po vchod do polikliniky. „Plyn musí být v polovině října opět propojený, do konce listopadu musí být hotové dočasné povrchy ulic a vrácené koleje. Hodně bude záležet na počasí,“ vysvětlil vedoucí odboru rozvoje jablonecké radnice Otakar Kypta.

Od okružní křižovatky U Zeleného stromu bude možné vjet na parkoviště na Anenském náměstí, do ulic Dvorská, Soukenná, Fügnerova a Malá Budovatelů.

Za parkovištěm v ulici Budovatelů bude tato ulice úplně uzavřená až za polikliniku tak, aby byl možný bezbariérový přístup do ní. Poliklinika bude také přístupná z ulice Poštovní.

Objízdné trasy povedou od křižovatky Turnovská ve směru na Liberec ulicí Skřivánčí, Vodní a z ní vlevo ulicí U Nisy do ulice Liberecká a dál k OK Tovární. Ve směru od Liberce bude objízdná trasa vedená od okružní křižovatky Tovární ulicí Libereckou na křižovatku s ulicí Vodní, do které budou moci odbočit všichni kromě nákladních automobilů delších než 12 metrů.

Ty budou muset pokračovat dále ulicí Libereckou, následně Budovatelů až na křižovatku s ulicí u Nisy, do které odbočí doprava a touto částečně jednosměrnou ulicí se dostanou na křižovatku s ulicí Vodní, do níž pak budou moci odbočit doleva a pokračovat směrem do ulice Skřivánčí a tou opět na Novou Pražskou a k OK Turnovská.

Od pondělí 2. září budou autobusy MHD jezdit po náhradních trasách. „Termín uzavírky je na začátku školního roku, proto jsme se více zaměřili na školní autobusy. Linka č. 133 bude mít upravenou trasu, aby zvládla obsloužit i Základní školu Liberecká,“ přiblížil ředitel městské společnosti Jablonecká dopravní Luboš Wejnar. Vzhledem ke změně dopravního režimu ve městě mohou mít autobusy MHD oproti jízdnímu řádu zpoždění.

Tramvaj bude od 1. září jezdit z Liberce na otočku do Vratislavic, odtud pak bude na Jablonec jezdit autobus po náhradní trase až do zastávky Liberecká. Odtud bude pokračovat ulicemi Liberecká, Rýnovická, 28. října a Hasičská do zastávky Mírové náměstí, kino Radnice, kde bude konečná.

Ve směru do Liberce vyjede náhradní autobusový spoj opět od kina Radnice ulicí Generála Mrázka a Liberecká do zastávky Divadlo a dále ulicí Liberecká do zastávky Liberecká, odkud bude pokračovat do Vratislavic nad Nisou po běžné trase náhradní dopravy.

Zastávka u kina Radnice bude po dobu uzavírky sloužit pouze náhradnímu autobusovému spoji za tramvajovou linku. Vozy MHD tu stavět nebudou. „Náhradní zastávka MHD bude v Kamenné ulici před knihkupectvím Serius,“ upřesnil Wejnar. Stavba v křižovatce ulic Poštovní a Budovatelů by měla další etapou pokračovat na jaře příštího roku.

Původně měly začít práce začátkem prázdnin, jeden z majitelů inženýrských sítí ale neměl připravený projekt. Nezačalo se ani v druhém avizovaném termínu, tedy od začátku srpna, tehdy byla důvodem dalšího zdržení námitka, kterou podali čtyři Jablonečané.