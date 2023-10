/VIDEO/ Jeden z hlavních průtahů Jablonce nad Nisou po třech měsících znovu hlídají semafory. Řidiči si tak musí na křižovatkách v ulici Palackého opět zvykat na světelnou signalizaci, a to v ranní a odpolední špičce.

Jablonec, Palackého, semafory, říjen 2023 | Video: Sedlák Jan

Podle mnoha řidičů to ale není dobrá zpráva. „Přes celé léto, kdy semafory nešly, jsem projížděl do centra i zpátky plynule. Teď zase stojím na semaforech,“ poznamenal Jiří Janda z části města Mšeno. Za pravdu mu dávají i jiní. „Řidiči si dávali přednost, nebyl problém vyjet třeba z ulice U Přehrady, a to ani v dopravní špičce. Vždy mě někdo pustil,“ popsal další z nich. Vypnutá světla podle mnohých nutila řidiče k tomu více se věnovat dopravní situaci.

Naopak chodci zapnutí semaforů kvitují. „Hlavně přechod na křižovatce Palackého a U Přehrady byl dost nebezpečný. Řidiči nedávali chodcům přednost, mnohdy jsme museli s dcerou popoběhnout před prudce jedoucím autem,“ přiblížil Josef Hanke.

Dnes už bývalý stav vyhovoval řidičům jedoucím po ulici Palackého. „Jsou zde však ulice U Přehrady a Riegrova, zde už tento stav zdaleka nevyhovoval a chodci právě ve špičkách provozu spokojeni rozhodně nebyli,“ poznamenal vedoucí oddělení interního auditu a stížností jabloneckého magistrátu Martin Oklamčák na veřejný dotaz na webu města.

Semafory na křižovatkách ulice Palackého s ulicemi U Přehrady a Riegrovy nešly už v dubnu kvůli poruše kabelových rozvodů. Od 13. června byla světla vypnutá kvůli částečně uzavřené ulici U Přehrady. Vypnutá měla zůstat do konce června, a to včetně signalizace pro chodce. Skutečnost byla taková, že se do provozu semafory dostaly až ve čtvrtek 5. října. „Semafory byly vypnuté z důvodu rekonstrukce ulice U Přehrady, tento režim schválil dopravní inspektorát policie z důvodu navazujících provizorních semaforů na stavbě,“ vysvětlila mluvčí magistrátu Jana Fričová.

Ulice Palackého představuje jeden z hlavních průtahů městem, když spojuje centrum se sídlištěm Šumava. Dá se tudy ale projet směrem na Liberec, ulice U Přehrady je pak spojnicí na Tanvald a Polsko.

Řidiči se obávali kolon, které podle nich mohou po spuštění světelné signalizace ucpat podstatnou část ulice Palackého. Průjezd ulicí v dopravní špičce ale není ani po spuštění semaforů nijak problematický. Test Deníku prokázal, že i v odpolední špičce lze projet od kruhové křižovatky ve Mšeně do centra města za necelé tři minuty.

Navíc semafory regulují dopravu právě jen při ranní a odpolední dopravní špičce. „V noci pak bude spuštěný režim ke zpomalení vozidel,“ přiblížil jablonecký primátor Miloš Vele. Tento režim spočívá v tom, že na semaforech svítí staticky červená, a pokud se blíží vozidlo nepřesahující maximální povolenou rychlost v obci, tedy 50 kilometrů v hodině, přepne na zelenou. V ostatních časech bude blikat oranžové světlo.

