Největší dárek ke svým 90. narozeninám dostala radnice v Jablonci nad Nisou v závěru loňského roku. Vláda ČR prohlásila 6. prosince soubor 18 objektů, mezi kterými je zapsaná také jablonecká radnice, za národní kulturní památky.

Jablonecká radnice. | Foto: Josef Hurta

„Je to radost i starost zároveň. Jistě, že nás těší prestižní ocenění budovy, kterou pro město vystavěl renomovaný architekt Karl Winter a kterou se snažíme postupně rekonstruovat do jím navržené podoby po necitlivých zásazích v době před sametovou revolucí. V každém případě je to pro nás i pro naše nástupce závazek, abychom o budovu pečovali a chránili ji pro příští generace,“ konstatoval jablonecký primátor Miloš Vele a připomněl, že Karl Winter navrhl ve 30. letech minulého století budovu moderní a nadčasovou, jež bez zásadních změn dobře slouží i v současnosti.

Architektonická soutěž byla vyhlášená v listopadu 1928, do 15. března 1929 se do ní přihlásilo neuvěřitelných 177 architektů a kolektivů z celé střední Evropy. Do čtvrtého kola postoupilo 12 návrhů, z nichž porota nevybrala vítěze, druhý v pořadí však byl návrh libereckého architekta Karla Wintera.

Dominanta města se začala stavět v dubnu roku 1932, hotovo bylo další rok v říjnu. Tehdejší zastupitelé města poprvé zasedli ve velké síni 10. února 1933. Od té doby prošla budova radnice řadou změn, největších zásahů se dočkala v posledních zhruba sedmi letech. Celkem město za opravy dosud zaplatilo řádově sto milionů korun.

Jablonecká radnice je v provozu už 90 let. K narozeninám dostala pečeť

Rekonstrukcí prošla fasáda a věž. V roce 2018 se na vrchol nerezového hromosvodu vrátila také pětasedmdesát centimetrů velká kopule z měděného plechu, která vznikla dle dobových výkresů. Výroba, usazení a práce s tím spojené přišly město na jeden milion korun. V roce 2020 prošel generální opravou radniční oběžný výtah včetně všech dřevěných a mosazných prvků.

Úpravou prošla i značná část interiérů – kanceláří, chodeb či schodiště. V roce 2014 se rozsáhle rekonstruoval parter, který se změnil na informační centrum za 8,5 milionu. Opravy radničních oken v celkem osmi etapách proběhly od roku 2011 do roku 2017. Loni přišla na řadu vitrážová okna v chodbách radnice. Za 90 let už dosloužilo i sociální zařízení v budově. Proto se v posledních dvou letech všechny toalety, kromě těch pro veřejnost, přebudovaly.

Zdroj: Sedlák Jan