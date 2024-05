Radnice v Jablonci nad Nisou, která bude rozhodnutím Vlády ČR z konce loňského roku od 1. července národní kulturní památku (NKP), projde další etapou obnovy. „Hlavní změnou budou vstupní dveře do budovy dle návrhu jejího autora Karla Wintera a balkon přístupný veřejnosti,“ přiblížila mluvčí jabloneckého magistrátu Jana Fričová.

Město na projekt požádá o evropskou dotaci, která by v případě úspěchu mohla činit až 14 milionů korun. Realizace rozložená do dvou let se předpokládá od roku 2025. Díky další etapě obnovy i novému statutu postoupí jablonecká Nová radnice mezi nejvýznamnější turistické a návštěvnické cíle ve městě.