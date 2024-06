Budovu totiž čeká rozsáhlá modernizace, která potrvá tři měsíce. Projekt za více než 21 milionů korun, financovaný z velké části dotacemi, zahrnuje rekonstrukci učeben, kabinetů a sborovny. Práce budou probíhat ve dvou etapách a začnou již letos v červnu.

Odbor investic jabloneckého magistrátu zahájí rekonstrukci další části Základní školy v Mozartově ulici ve Mšeně. Realizace projektu Modernizace ZŠ Mozartova v Jablonci nad Nisou – navazující investice za více jak 21 milionů korun je rozdělený do dvou let a Jablonec nad Nisou na něj získal dotaci v rámci IROP téměř 18,5 milionu. Letošní práce zkrátí tento i příští školní rok o zhruba dva týdny. Prázdniny v ZŠ Mozartova začnou 17. června, do školy by se děti měly vrátit 16. září.