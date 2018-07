Jablonec ročně pořídí 1,5 milionu sáčků na psí výkaly ke košům

Jablonec n. Nisou – Přesto sáčky na psí výkaly stále chybí.

Sáčky na psí exkrementy na snímku z 17. července v Tyršových sadech v Jablonci nad Nisou.Foto: Deník / Petr Zbranek

Rozpačitý pohled na psa vykonávajícího potřebu na nevhodném místě, marné šátrání po kapsách a hledání pytlíku. Zažil to asi každý aspoň trochu svědomitý pejskař. Pomoci by mu měly sáčky, které města doplňují do zásobníků u odpadkových košů. Často se jich ale nedostává.

Například v Jablonci je k dispozici 144 košů se zásobníky na sáčky na psí exkrementy, které město během roku pravidelně doplňuje. Za rok do nich přijde více než 1,5 milionu sáčků. Přesto v zásobnicích permanentně chybí. „Je to hrůza, ve Mšeně jsem obešel nejméně tři koše se sáčky a vždy odejdu s prázdnou,“ stěžuje si Milan Pokorný z Jablonce nad Nisou. „Dokonce jsem si myslel, že bych si jich pár nabral do zásoby, ale teď bych byl vděčný alespoň za jeden,“ říká novopečený majitel tříměsíční feny.

To, že si pejskaři berou sáčky do zásoby, je právě jeden z důvodů, proč v zásobnících nejsou. „Nedávno se mi známá dokonce chlubila, že si celý balík odnesla domů a že má po starostech,“ zlobí se Pokorný.

PŘÍLIŠ MNOHO PSŮ

Druhým důvodem, proč pejskaři narážejí na absenci sáčků, je zkrátka to, že poptávka převyšuje nabídku. „V Jablonci je nyní 3398 psů. Množství sáčků se propočítává podle počtu košů a četnosti jejich svozů. Jeden sáček tak vychází na jednoho registrovaného psa na den plus rezerva,“ vypočítává mluvčí jabloneckého magistrátu Markéta Hozová, jež upozorňuje i na to, že pokud v zásobníku sáčky nejsou, neznamená to, že majitel psa po svém čtyřnohém kamarádovi nemusí uklízet.

„S ohledem na počet sáčků, kterými město disponuje, nejsme schopni stoprocentně pokrýt potřeby majitelů psů. Sáčky v zásobnících by měly sloužit jako pojistka pro případ, že si majitel psa nevezme vlastní sáček,“ vysvětluje mluvčí s tím, že jde o doplňkovou službu a není povinností města ji zajišťovat.

Jablonecký magistrát dal loni z městské kasy za vývoz košů, nákup a doplňování sáčků 996 tisíc korun. „I přes to jsou ale psí výkaly vidět na mnoha místech. Pejskaři se vymlouvají právě na to, že sáčky u košů nejsou,“ doplňuje Hozová.

V sousedním Liberci už boj s doplňováním sáčků vzdali. „Od doplňování sáčků na psí exkrementy jsme upustili, jelikož zásobníky podléhaly vandalismu a tvořil se nepořádek. Lidé sáčky vytahovali a ty se pak povalovaly kolem. Nebo si je lidé nabírali do kapes ve velkém,“ potvrzuje mluvčí libereckého magistrátu Jan Vrabec.

Majitel psa v Liberci si však nemusí sáčky kupovat, od města je dostává zdarma. „Při platbě za psa nebo při registraci dostane majitel psa sáčky přímo na oddělení poplatků a pohledávek na novém magistrátu. Každý majitel přihlášeného psa tedy získá určité množství sáčků přímo na přepážce, a to až čtyřikrát ročně,“ podotýká Vrabec.