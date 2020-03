Za přísných hygienických podmínek začal o víkendu v Jablonci jarní úklid. Pracovníci technických služeb vyrazili uklízet nejprve Horní náměstí.

S takzvaným předmetáním začali už v pondělí minulého týdne, a to v centru na chemicky ošetřovaných komunikacích a v okolí přehrady. „Tímto opatřením jsme chtěli snížit prašnost v ovzduší, neboť máme samosběry s technologií na likvidaci částic menších než deset mikrometrů. Tyto částice prachu jsou volně unášeny vzduchem a na sobě mohou nést i viry způsobující onemocnění COVID-19. Čištění města samosběry, zvláště sídlišť a centra, považujeme v této době za velmi důležité a potřebné,“ popsal jednatel Technických služeb Jablonec nad Nisou Milan Nožička.

Přítomnost hrozby šíření koronaviru klade důraz na opravdu úzkostlivou hygienu a správné nakládání s použitými osobními ochrannými pomůckami v domácnostech a na veřejných místech.

Práci ztěžuje současná zdravotní situace a s ní spojená opatření. Přesto se uklízí nejen ulice a chodníky, ale i zelené plochy. „Problémem jsou třeba papírové kapesníky, které lidé neodhazují do odpadních nádob, ale na zem,“ popsal jeden z pracovníků technických služeb.

„Buďte k sobě ohleduplní a nikdy nezanechávejte osobní použité ochranné pomůcky, jako jsou roušky, rukavice nebo například jednorázové kapesníky, v nákupních košících, mimo odpadové nádoby, na veřejných prostranstvích a v přírodě. Můžete tím ohrozit zdraví pracovníků, kteří zajišťují úklid a svoz odpadu,“ doplnila vedoucí oddělení správy místního hospodářství Kamila Skřítková.

V Jablonci se má v závislosti na počasí uklízet devět týdnů. „Jarní úklid představuje zejména hrabání travnatých ploch, které na chvíli zastavilo nepříznivé počasí, a úklid odpadků. Začíná se vždy v parcích a na zelených plochách v centru a postupuje se hvězdicovitě směrem k okrajům města,“ sdělila Štěpánka Gaislerová z oddělení správy veřejné zeleně magistrátu.

Jarní úklid ve městě začne mytím Horního náměstí tlakovou vodou včetně ručního samosběru. „Práce by mohly zastavit jedině teploty pod nulou, kdy by hrozilo náledí a poškození strojů,“ popsal Milan Nožička. „Zároveň bychom touto cestou požádali občany, aby respektovali dopravní značení oznamující zahájení úklidu v dané lokalitě, a pokud je to možné, aby na stanovenou dobu přeparkovali svá vozidla. Úklid se tím zrychlí a uspoří se náklady,“ doplnil.

Jak v čase epidemie nakládat s odpady? Doma vložte použité ochranné pomůcky do plastového pytle o tloušťce minimálně 0,2 mm nebo do dvou tenčích pytlů, pevně je zavažte a povrch svrchního pytle vydezinfikujte. Takto zabezpečené pytle vhoďte pouze a jen do černé popelnice na směsný komunální odpad. V žádném případě pytle neodkládejte mimo kontejnery. Po manipulaci s odpady je pak vždy nutné umýt si ruce mýdlem.