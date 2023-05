Na sociálních sítích založil Jiří Pešat společně se synem, který se stal obětí napadení v Břízkách, stránku Jablonec – město bez násilí. „Jejím cílem je vymýtit jakoukoli formu násilí z ulic našeho krásného města, nehledě na etnický, náboženský nebo jiný původ pachatelů násilí,“ upřesnil Pešat.

V pondělí 15. května měla skupina už skoro dva tisíce příznivců. „To už je řádná síla, jejíž požadavky na svou vlastní bezpečnost budou muset představitelé města a bezpečnostních složek vyslechnout a začít konat,“ popsal tvůrce stránky.

Podle reakcí je problém s napadáním obyvatel města dalece hlubší, než se zdálo ze začátku. Lidé sdílejí své příběhy. Některé prošetřuje policie, jiné zůstaly „pod povrchem“. „Syn vystoupil na autobusovém nádraží z autobusu a přestupoval na druhý spoj, který mu měl jet za 10 minut. V tu dobu ho zezadu přepadla tříčlenná skupinka výrostků ve věku 14 až 15 let, při potyčce došlo na rány pěstí a kopance do hlavy, opakovalo se to několikrát. Když se syn snažil sebrat ze země, tak ho vždy dostihli a útok opakovali, bylo to před zraky několika lidi, kteří tomu přihlíželi, a nikdo z nich nezavolal pomoc. Při útoku byla odcizena peněženka s hotovostí a všemi doklady, které byly další den nalezeny poházené v jiné části Jablonce. Dále byly zničené věci jako telefon, sluchátka, oblečení,“ přiblížil případ vyšetřovaný policií jeden ze členů.

Rány pěstí do obličeje. Parta mladistvých bije v ulicích Jablonce děti i dospělé

Podobných incidentů mapuje Jiří Pešat hned několik. „Tento týden jdu s maminkou několikrát napadeného chlapce, která dostala odvahu podat trestní oznámení, na policii. Máme k dispozici několik videí přímo z napadení tohoto kluka. Agresoři se na nich oslovují jmény a zcela jasně jsou identifikovatelní i podle obličejů. Zřetelně si tam taky klukovi říkají o peníze. Když řekne, že nemá, napadnou ho, nahánějí po parkovišti, shodí ho na zem, mlátí pěstmi, kopou do hlavy,“ přiblížil Pešat.