Další tři noví zaměstnanci posílí tým jabloneckého magistrátu. Nově vznikne kancelář architektury města. Impulsem pro vytvoření pracoviště byla čtyřletá zkušenost s rozsahem práce jednoho externího městského architekta i příklad jiných měst, kde činnost obdobné kanceláře přinesla pozitivní výsledky.

Jablonec nad Nisou. | Foto: Lenka Klimentová

Už v prosinci chce magistrát vyhlásit výběrové řízení na dva referenty a vedoucího oddělení. „Vzděláním by to měli být architekti. Současný městský architekt by měl být součástí týmu zatím externě,“ popsal náměstek jabloneckého primátora pro rozvoj a digitalizaci Jakub Chuchlík.