Jablonec nad Nisou se připravuje na otevření mateřských škol 11. května, a to všech osmnácti, které město zřizuje. Školky budou mít stejnou provozní dobu jako před jejich uzavřením 16. března.

Mateřská školka. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Koblihová Stanislava

„Čekali jsme na metodiku ministerstva školství, abychom mohli zahájit přípravu na otevření školek. Už od pondělí jsme je začali zavážet hygienickými pomůckami a dezinfekčními prostředky na úklid,“ říká náměstek pro školství David Mánek s tím, že na základě předběžného průzkumu by do školek měli nastoupit všichni zaměstnanci. „Nemáme informace o tom, že by provoz mateřských škol byl ohrožený ze strany zaměstnanců, kteří se blíží rizikové kategorii. Znamená to, že i v tomto ohledu je otevření školek připravené. A dětí by postupně do školek měly přijít dvě třetiny z celkového počtu,“ dodává Mánek.