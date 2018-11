Jablonec si připomněl 17. listopad

Jablonec n. N. - Slavnostní připomenutí 17. listopadu - Dne boje za svobodu a demokracii se konalo v pátek v Jablonci nad Nisou u pomníku Bojovníků za svobodu a obětem bezpráví v parku v ulici generála Mrázka. Vedle představitelů města, zastupitelů, policie i armády, se zúčastnila i skupina studentů obchodní akademie a široká veřejnost.

Vedení města u pomníkuFoto: MSM Jablonec nad Nisou

Primátor Milan Kroupa, pro něhož to byla po uvedení do funkce zároveň premiéra na veřejnosti, ve svém proslovu připomněl historické události, díky nimž je 17. listopad významným dnem a státním svátkem. „Svoboda a demokracie jsou hodnoty, pro něž stojí za to bojovat, a kterých je potřeba si vážit a hýčkat je. Nejsou totiž samozřejmé,“ řekl ve svém projevu.

Květinu za statutární město Jablonec nad Nisou spolu s manželi Kroupovými položili náměstci Jakub Chuchlík, Štěpán Matek a David Mánek. Květiny také položil poslanec PČR Petr Beitl, krajský radní Petr Tulpa, zástupci Policie ČR, Armády ČR, ČČK, Centra sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p. o., někteří zastupitelé a veřejnost.