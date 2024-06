Jubilejní 25. ročník Slavností řeky Nisy přinese do Jablonce nad Nisou bohatý program od 14. do 21. června. Průvod v čele s vílou Nisou projde městem, kde je přivítá primátor Miloš Vele. Akce propojí města podél řeky Nisy a nabídne kulturní i společenské zážitky.

Přivítání víly Nisy v Jablonci nad Nisou v roce 2022. | Foto: Radka Baloghová

Slavnosti řeky Nisy vkročí do Jablonce nad Nisou v pátek 14. června. Průvod v čele s vílou Nisou projde městem a na letní scéně Eurocentra ho přivítá primátor Miloš Vele.

V pátek 14. června, pět minut před 14 hodinou, přivítá jablonecký primátor Miloš Vele vílu Nisu a její průvod na letní scéně Eurocentra. Kvůli přijetí přeruší svůj program Mezinárodní folklorní festival.

Nová městská knihovna v Turnově roste. Co čeká starý objekt v Jeronýmově ulici?

„Je to takové milé setkání a připomenutí, že naším městem protéká řeka Nisa, která spojuje nejen města v Česku, ale i ta v Trojzemí. Otevírá tak možnosti setkávání a debat o příští spolupráci a předávání zkušeností obcí o využití břehů. Zároveň nám připomíná, že bychom se o svou krásnou řeku měli dobře starat,“ vysvětlil jablonecký primátor Miloš Vele, který v pátek převezme poselství víly Nisy.

Flotila lodí s vílou Nisou letos popluje po Nise od 14. do 21. června. V pátek 14. června vypluje od pramene Nisy a dopluje až do jejího ústí do Odry. Na své cestě předá víla Nisa mimo jiné poselství také v Liberci, Chotyni, na německo-polsko-českém Trojmezí a v Görlitz.

Mohlo by se vám líbit: Smržovské Muzeum obrněné techniky připravilo bojovou ukázku ke Dni D