Podle prvostupňového rozhodnutí úřadu ze 4. listopadu 2021, které bylo napadeno rozkladem, se město dopustilo porušení zákona o veřejných službách v přepravě cestujících, když uzavřelo s dopravcem smlouvu přímým zadáním s odkazem na vznik mimořádné situace, aniž by byly splněny podmínky pro přímé zadání. „V daném případě se nejednalo o mimořádnou situaci. Město mělo poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících zajištěno původní smlouvou s dopravcem BusLine, a to až do dne 31. 1. 2021, kdy tato smlouva zanikala uplynutím času, na který byla sjednána. Ke dni zahájení plnění nové smlouvy tedy neexistoval závazek poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících, k jehož přerušení či ohrožení by mohlo dojít,“ sdělil mluvčí ÚOHS Martin Švanda.

Předseda ÚOHS zamítl námitky zadavatele, když konstatoval, že nepřináší nic nového oproti jeho argumentaci v prvoinstančním řízení. Podle předsedy Mlsny smlouva jednoznačně nebyla uzavřena za mimořádné situace, neboť ta musí být chápána jako situace, na kterou se objednatel nemohl připravit. Mimořádná situace musí mít znaky náhlosti, neobvyklosti, překvapivosti, čímž uplynutí doby platnosti, respektive účinnosti původní smlouvy rozhodně není.

Vedení jabloneckého magistrátu se s rozhodnutím ÚOHS neztotožňuje, na svém názoru, že uzavření smlouvy s dopravcem bylo zcela objektivně odůvodněné, trvá. Podle Jablonce to bylo řešení nejhospodárnější a nejefektivnější.

„Město nadále trvá na svém názoru, že uzavření smlouvy s dopravcem postupem dle zákona o veřejných službách v přepravě cestujících, bylo zcela objektivně odůvodněné mimořádností dané situace a bylo řešením nejhospodárnější i nejefektivnějším. Rok, který proběhl, ukázal, že se jednalo také o krok k zajištění kvalitní a cenově velmi výhodné veřejné dopravní obslužnosti pro občany města a přilehlých obcí. Město považuje svůj postup vedoucí k zajištění základní veřejné potřeby občanů za legitimní a v danou chvíli jediné možné řešení mimořádné situace. Mimořádnou časovou tíseň způsobila zejména liknavost ÚOHS, který násobně překročil zákonné lhůty pro vydání rozhodnutí o stížnosti uchazeče. Rozhodnutí ÚOHS však nezbývá než respektovat a uloženou pokutu uhradit. V současné době však analyzujeme odůvodnění rozhodnutí ÚOHS, abychom zvážili podání správní žaloby do dotčeného rozhodnutí předsedy ÚOHS,“ vysvětlil primátor Jablonce n. N. Jiří Čeřovský.