Město Jablonec začalo výrazně šetřit. Miliony korun přesouvá do zvláštní rezervy, která vznikla v souvislosti s restriktivními opatřeními proti šíření koronaviru. Zastupitelé zrušili některé dotační tituly, nic nedají na pořádání sportovních či kulturních akcí, zastavují se rekonstrukce vybydlených městských bytů.

Zcela zrušen je Fond na zlepšení úrovně bydlení, do zvláštní rezervy tak odteklo 18 milionů korun. S žádostí o dotace uspěli pouzí dva zájemci, kteří podali žádost do března, tedy do doby, než začala opatření proti šíření koronaviru platit. Těm město ještě vyhoví. Půjčí tak sto tisíc korun se splatností do tří let na sociální zařízení a 346 tisíc korun se sedmiletou splatností na obnovu fasády.