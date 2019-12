„Za nový automobil jsme agentuře vděční. Naše handicapované klientky s ním budou jezdit stejně, jako používají auto zdraví lidé v běžném životě. A i to pomůže k jejich lepší integraci do společnosti,“ přiblížila Lenka Kadlecová, ředitelka Domova a Centra denních služeb Jablonec nad Nisou, pod který Domov v Lesní spadá. Za vůz bude organizace platit ročně jednu symbolickou korunu. Po pěti letech provozu si buď od Kompaktu automobil koupí za zůstatkovou hodnotu, nebo jí auto agentura vymění za nové.

„Nájem většinou probíhá tak, že si organizace platí provoz a pojištění vozu a my se po celou dobu užívání staráme o opravy,“ vysvětlil za agenturu Kompakt Zdeněk Maruška. Projekt Sociální automobil zahájila před 22 lety a do dnešního dne organizacím, které se starají o seniory nebo zdravotně postižené, po celé republice předala zhruba 790 nových vozů. Živnostníci a podnikatelé, kteří na jeho pořízení přispěli, budou mít po dobu užívání na vozu své logo, svou reklamu. Pokud by došlo k poškození nálepky, Kompakt ji vymění za novou.

„Agentura často vozí nový automobil do některého zařízení v Libereckém kraji. A to opakovaně. Například Dětský domov Frýdlant od ní vloni získal už třetí sociální automobil,“ podotkl náměstek hejtmana Pavel Svoboda.

„Možná někteří místní podnikatelé a živnostníci, než byli vtaženi do projektu Sociální automobil, ani netušili, že v okolí jejich působení existuje nějaký domov pro handicapované nebo seniory. Až tento projekt obě strany spojil. Proto bych rád poděkoval nejen agentuře Kompakt, že dala tolik peněz dohromady, ale současně všem místním firmám a živnostníkům za jejich empatii a ochotu pomoci,“ doplnil náměstek.

Jedno dříve darovali i v Brodě

Stejné auto předala agentura před třemi lety například v Železném Brodě. A místní pečovatelská služba si ho chválí, stejně tak jako vedení zdejší radnice. „Jelikož množství služeb poskytovaných Pečovatelskou službou Železný Brod je velmi vysoké a současně je nutná obnova jejího vozového parku, bylo pořízení tohoto auta dalším krokem ke zvýšení kvality služeb,“ popsal starosta František Lufinka.

Sociální automobil je nejprestižnějším projektem agentury Kompakt, který je postaven na zcela jednoduché, ale podstatou velice závažné myšlence. Za spoluúčasti firem se snaží o vytvoření, zdokonalení a obnovení vozového parku v ústavech a zařízeních, které svou činnost zaměřily na výchovu, vzdělání, rehabilitaci a integraci zdravotně, mentálně či jinak hendikepovaných lidí.

„Vozový park je bohužel v ústavech a zařízeních, která se starají o zdravotně či mentálně postižené děti, mládež nebo dospělé zpravidla ve špatném technickém stavu. Není výjimkou, že jsou postižení z těchto ústavů a zařízení převáženi vozidly, jejichž stáří se blíží i dvaceti letům, o technickém stavu vozů a tudíž bezpečnosti převozu nemůže být ani řeč,“ doplnil jednatel a výkonný ředitel agentury Kompakt Miroslav Káninský.