Pytlák, piknik, agresivní pitbull nebo rvačka v autobuse do Proseče. Velikonoční svátky tráví většina lidí v klidu, svodky jablonecké Městské policie se ale za prodloužený víkend slušně zaplnily.

Služebna Městské policie Jablonec v Tyršových sadech. | Foto: Radka Baloghová

Již v sobotu navečer ohlásil na dispečink městské policie Jablonečan pytláka u jablonecké přehrady, konkrétně v zátoce Cikánka. Podle popisu, který ohlašovatel uvedl, v zátoce pytlačí muž ve věku 40 až 50 let v černých kalhotách, šedé bundě a s černou kšiltovkou na hlavě. Z domnělého pytláka se nakonec vyklubal chlapec s hračkou Magnet fishing, s jejíž pomocí tu hledal poklad. A nebyl sám, doprovázeli ho rodiče.

Popíjeli na Vršku, dostal pokutu 10 tisíc

Operační důstojník na dispečinku sledoval v sobotu večer kamery městského kamerového a dohlížecího systému (MKDS), když jedna z nich zachytila skupinu popíjejících před prodejnou v ulici Na Vršku. Na místo ihned vyrazila hlídka a zastihla zde trojici s lahvemi v rukou.

Strážníci muže upozornili na porušování obecně závazné vyhlášky města, zakazující popíjení na veřejnosti. „Jeden z pijanů však svůj přestupek nechtěl uznat a od slovní argumentace přešel k agresivnějšímu projevu. Teprve při pohledu na pouta se uklidnil, avšak protože šlo o pijáckého recidivistu, dostal od strážníků pokutu 10 tisíc korun. Tu však musí teprve zaplatit, protože neměl dostatečnou hotovost,“ přiblížila mluvčí jabloneckého magistrátu Jana Fričová.

U Koberov havaroval. Roli sehrál i alkohol, za řídítka nepatří

NEDĚLE

V neděli odpoledne přišlo oznámení, že se v ulici Průběžné objevil stan a jeho obyvatelé si před ním rozdělali oheň. Telefonické oznámení potvrdila kamera MKDS, a tak se na místo vydala hlídka strážníků. Ta zjistila, že stan v ulici rozbil otec se dvěma dětmi a hodlali si tu společně udělat piknik. Tatínek griloval, děti si u stanu hrály. Jelikož otec netušil, že se na území města nemohou podle vyhlášky stavět ani dětské stany, omluvil se, sbalil stan, dítka i gril a odešel.

Jsem rozrušený, pomozte mi!

V ulici Dlouhé v neděli odpoledne troubilo na vůz městské policie za ním jedoucí auto. Řidič hlídce sdělil, že mu právě volala manželka, která je někde u přehrady se čtyřmi dětmi, z nichž jedno je zraněné. Pán byl velmi rozrušený a nevěděl, kde přesně rodinu hledat. Společně se strážníky zavolal manželce, aby neprodleně kontaktovala dispečink městské policie, a v jejich doprovodu se vydal k přehradě. Rodinu našli v ulici U Přehrady, dcera, která si rozbila hlavu na dětském hřišti, byla už v tu chvíli na cestě do jablonecké nemocnice. Vše nakonec dobře dopadlo, otec hlídce MP poděkoval za ochotu a pomoc, a pak už s celou rodinou spěchal za zraněnou dcerou.

Muž má dva současné zákazy řízení, přesto sedl v Tanvaldu za volant

PONDĚLÍ

Na Velikonoční pondělí dopoledne žádal telefonicky muž, aby se městská policie urychleně dostavila do ulice Bousova. Jsou tam do sebe zakousnutí psi, jejich páni se je snaží od sebe odtrhnout, ale nedaří se jim. Celá věc vypadá velmi nebezpečně.

„Strážníci na místě našli pitbula pevně zakousnutého do krku labradora a oba majitele se zakrvácenýma rukama,“ přiblížila Fričová. Protože pitbulové mají snížený práh bolesti a jakýkoliv pokus o usměrnění psa bolestivými podněty by byl neúčinný, vyzval strážník majitele, aby psa připnul na vodítko a pevně držel. Poté strážník uchopil psa za obojek a pevným sevřením táhl proti krku, aby pes nemohl dobře dýchat a tím povolil sevření.

Majitel se však do zásahu vložil a psa začal bít do hlavy, což mělo účinek zcela opačný a agrese zvířete vzrostla. Strážník proto pustil psa a odehnal majitele. Ani užití pepřového spreje nebylo úspěšné. Majitel se pokusil znovu svého pitbula odtrhnout od druhého zvířete, to se však ve stejném okamžiku pokusilo o útok. Až druhý pokus strážníka se vydařil, po třech minutách pitbulovi došel dech a labradora pustil. Strážník dál psa držel tak, aby se zklidnil a už neútočil. Na pomyslné bojiště byli povolaní také záchranáři, aby ošetřili ruce obou majitelů psů a jedné strážnice. Pitbul vyvázl bez zranění, labrador měl prokousnutou kůži pod levým uchem.

A jak konflikt vznikl? Majitele labradora šel dle svých slov se psem u nohy a míjeli známého pejskaře s pitbulem. Oba psi se znají, přesto, jakmile se minuli, se pitbul, který byl na volno, najednou obrátil a zezadu se zakousl do labradora. Druhý muž výpověď nerozporoval, řekl, že svého pitbula běžně venčí bez vodítka a nikdy se nic podobného nestalo. Připustil však, že jej manželka už několikrát varovala. Nyní je podezřelý ze spáchání přestupku, jako chovatel totiž nezajistil, aby jeho zvíře nenapadlo jiné, a navíc v rozporu s obecně závaznou vyhláškou venčil psa na volno mimo vyhrazené plochy.

Psovod s fenkou Origami z Tanvaldu létali vrtulníkem po Tatrách, byli na cvičení

Pondělí s datem 1. dubna ještě nekončilo. Později odpoledne zaznamenal operační důstojník telefon řidiče městské hromadné dopravy, který žádal o pomoc. Ve voze měl rvačku. Když hlídka strážníků vstoupila do autobusu jedoucího na Proseč nad Nisou, zastihla oba rváče. Útočník nehodlal se strážníky mluvit a z autobusu vystoupit. Když nereagoval ani na opakovanou výzvu, vyvedli ho strážníci z vozu s pouty na rukou. Orientační dechová zkouška neodhalila žádný alkohol. Druhý výtečník se nevzpíral, z autobusu vyšel a se zkouškou souhlasil, nicméně se ji snažil nějak obejít. Až sedmý pokus byl úspěšný a ukázal hodnotou 1,91 g/kg alkoholu v dechu. Oba se vinili navzájem a spoutaný muž obvinil z napadení i zasahujícího strážníka.

Řidič popsal událost takto: v pondělí 1. 4. vyjel autobusem v 16.20 z jablonecké konečné tramvaje se zhruba 25 cestujícími směrem na Proseč nad Nisou. Na další zastávce nikdo nenastoupil, ani nevystoupil. Na kruhové křižovatce Liberecká - Tovární slyšel v autobusu křik a zahlédl, jak se dvě osoby fyzicky napadají. Zastavil, šel zkontrolovat, co se stalo, a viděl muže se zakrváceným nosem. A tak volal na linku 156. Hlídka MP předala zraněného záchranářům a spoutaného obvodnímu oddělení Policie ČR s podezřením z trestného činu výtržnictví k dalšímu došetření.

