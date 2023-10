/VIDEO/ Víkendové domácí fotbalové utkání s Bohemians Praha 1905 bylo na jabloneckém stadionu Střelnice posledním, kdy bylo použito původní umělé osvětlení stadionu. V těchto dnech probíhá výměna za modernější LED osvětlení.

Nové osvětlení na Střelnici | Video: Sedlák Jan

Výměna osvětlení je plánována do čtvrtka 26. října. Po tuto dobu je zakázán vjezd do areálu stadionu Střelnice u hlavní tribuny. Ve čtvrtek bude na několik hodin uzavřena ulice Vrkoslavická z důvodu skládání výškové techniky.

Na jabloneckém stadionu probíhal čilý stavební ruch již v létě. Čtyřicet milionů korun od Národní sportovní agentury získalo město Jablonec nad Nisou na rekonstrukci fotbalového stadionu na Střelnici. Ta se týká hrací plochy, topného systému, odvodnění a výměny umělého osvětlení. Celkové náklady přesahují 60 milionů korun, město se bude podílet 12 miliony.

Dalších téměř 10 milionů korun uvolní město ze svého rozpočtu pro společnost SPORT, a to na pořízení reklamních LED panelů na nově zrekonstruované fotbalové hřiště Střelnice. V rámci přenosů zápasů Fortuna Ligy a MOL Cupu se na nich bude zdarma prezentovat také město.

LED panely budou sloužit k prezentaci partnerů Fotbalového klubu Jablonec, společnosti SPORT Jablonec nad Nisou. „Ale i statutárního města Jablonec nad Nisou,“ doplnil jablonecký náměstek pro správu majetku Petr Roubíček.

Nákup reklamních LED panelů zajistí společnost SPORT formou zadávacího řízení. Panely budou v účetní evidenci společnosti SPORT, která je na základě smlouvy zapůjčí FK Jablonec.

Celková investice bude rozpočítaná do sedmi let s ročním nájmem 1,25 milionu korun. Revize, pravidelný servis, údržbu a vhodné skladování zajistí fotbalový klub. Led panely bude ke své prezentaci užívat i město, a to i v rámci přenosů zápasů Fortuna ligy + MOL Cupu, a to zdarma.