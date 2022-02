Přínos kogenerační výroby tepla a elektřiny spočívá ve výrobě elektrické energie a tepla s vyšší účinností než třeba v uhelných elektrárnách, a je blíže místům spotřeby, což má pozitivní dopad na emise škodlivin a přenosové ztráty elektřiny. V roce 2021 kogenerační jednotky jen v Jablonci vyrobily celkem 39 tisíc gigajoulů tepelné energie.

I proto se v Jablonci objeví další. „Jednáme o rozšíření soustavy o další jednotky. První by měla vzniknout v kotelně v ulici Mechové. Další lokalitou je jablonecká nemocnice a také areál velkého podniku, kam také Jablonecká energetická dodává teplo,“ vysvětlil ředitel společnosti Jablonecká energetická Boris Pospíšil.

Někdejší hrázný jablonecké přehrady objížděl práci na motorce, v zimě autobusem

V Libereckém kraji nejde o první podobný projekt. Kogenerační jednotky ČEZ Energo pomáhají vytápět domácnosti v Tanvaldu na Jablonecku nebo v Novém Boru na Českolipsku. V Jablonci o využití kogenerace, která dokáže vyrábět elektřinu a teplo, uvažovali už v 90. letech.

A to není vše. Jablonec se stane i rájem fotovoltaiky. Po dobré zkušenosti s kogeneračními jednotkami ji nyní zkouší městská společnost zapojit do systému. V současné době je na zdroji v ulici Boženy Němcové již instalováno 27 panelů a s jejich zapojením se počítá v průběhu prvního čtvrtletí letošního roku. Předpokládaná roční výroba je téměř 10 tisíc kW elektrické energie, která bude využita k vlastní spotřebě a předehřevu teplé vody. „Nejedná se o takové množství energie, aby nějak zásadně ovlivnilo hospodaření, ale je to první instalace fotovoltaiky v našich podmínkách a naším cílem je získat zkušenosti pro další rozvoj v oblasti zelené energetiky,” vysvětlil Pospíšil, „zároveň jsme již podali předběžné přihlášky do dotačních programů na fotovoltaiku. Předpokládáme, že bychom mohli využít plochou střechu městské haly nebo bazénu a dalších objektů.”

Síť odběratelů Jablonecké energetické se neustále rozšiřuje. Loni na jaře se do systému vrátil dům v Křišťálové ulici, který se před deseti lety v důsledku tehdejších vysokých cen odpojil a pořídil si vlastní kotelnu. Ke konci roku přešlo ke společnosti 150 bytů včetně bytového domu v ulici U Tenisu. Jablonecká energetická tak nyní dodává teplo a teplou vodu celému sídlišti Horní Proseč.

Jablonec přidal peníze rodinám s malými dětmi na příměstské tábory

Padesát bytů ze sídliště Abeceda převezme společnost v následujících týdnech. „Jsou-li bytové domy na trase naší soustavy, připojujeme je do systému dálkového zásobování, například v případě Abecedy je to zdroj v Liberecké ulici. Další možností je, že přebíráme do správy celou technologii domovní kotelny od nákupu plynu přes vlastní obsluhu, napojení na náš on-line dispečink až po revize a údržbu,” vysvětlil projektový a obchodní manažer společnosti Martin Kočí.

Jablonecká energetická (JE) je společnost v 100 procentním vlastnictví města Jablonec nad Nisou. Její historie sahá až do 90. let 19. století. Zastaralá soustava centrálního zásobování teplem, která byla ještě na počátku nového tisíciletí před technickým i ekonomickým kolapsem, přešla v roce 2013 do vlastnictví města. V letech 2015-2016 došlo k revitalizaci celého systému a přeměně v moderní a ekologickou akciovou společnost.

V Jablonci společnost vybudovala a spravuje více než dvacet malých lokálních plynových kotelen, z nichž dodává teplo a teplou vodu do více než čtyř tisíc jabloneckých domácností a desítek organizací, škol a průmyslových areálů. Zákazníky má i v sousedním Liberci.