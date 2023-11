Právě Jiří Pešat, otec z jednoho napadených, na celou věc upozornil a podal trestní oznámení. Jako důkaz sloužila videa, která si agresoři natáčeli a umisťovali na sociální sítě. Rány pěstí, kopance, pronásledování v ulicích města. U autobusového nádraží, ve Mšeně i v centru města. Policie vše prošetřila, vzhledem k věku účastníků trestního řízení pak ale neposkytovala žádné další informace. I jednání soudů pro mladistvé jsou ze zákona neveřejná.

Obviněno bylo nakonec 19 agresorů, každý dostal tresty v podobě veřejně prospěšných prací mezi 10 a 20 hodinami. „Nezletilým jsou ukládány výchovné povinnosti vykonat bezplatně ve volném čase společensky prospěšnou činnost určitého druhu, případně podrobit se ve svém volném čase programu sociálního výcviku,“ vysvětlil státní zástupce Radim Kadlček.

Výše trestu však sklidila silnou kritiku. „Tyto tresty s ohledem na společenskou nebezpečnost činu a z hlediska prevence a spravedlností jsou skutečně neadekvátně měkké. Naopak bych řekl, že mají opačný účinek. Za naprosto nepřijatelné a násilné a trestné chování nezletilý dostane trest v podobě nějakého úklidu. Oběti jejich chování mohou mít následky třeba i po cely život, minimálně v podobě velmi nepříjemné vzpomínky a poté také pocitu obrovské nespravedlnosti,“ poznamenal další člen aktivity Petr Chrpa.

Rozsudky rozčarovaly i čtenáře Deníku, jak vidno z diskuzí na sociálních sítích. „Krutej výsměch,“ komentovala třeba Květa Fečová.Za výsměch považuje nízké tresty i Jiří Pešat. „Vadí to nám všem, kteří jsme problému bezpečí věnovali spoustu času a energie a věřili jsme, že se konečně něco stane, problémy se začnou bez falešné korektnosti nazývat pravými jmény a hlavně se začnou zcela vážně řešit. Jenže rozsudky odpovídají rčení: vlk se nažral a koza zůstala celá,“ řekl.

Mladiství nyní budou vypomáhat v kuchyních základních škol. Budou uklízet, hrabat listí, mýt nádobí. „Vykonávání prací kontroluje probační a mediační služba. V praxi se nestává, že by někdo na tyto činnosti nenastoupil,“ přiblížil mluvčí Okresního soudu Jablonec nad Nisou Jaroslav Kneř.

Podle zákona může být mladistvý, tedy člověk ve věku od 15 do 18 let, potrestán soudem stejně jako dospělý, ale pro mladistvé platí snížená trestní sazba. Nezletilé děti do 15 let trestně odpovědné nejsou, ale mohou jim být uloženy povinnosti.

Před soudem více mladistvých než loni

V letošním roce podle státního zástupce Kadlčka počet nezletilých před soudem v Jablonci stoupl. „V roce 2023 bylo podáno soudu 19 návrhů, o všech už bylo soudem rozhodnuto, z toho osm rozhodnutí už nabylo právní moci. Už nyní lze konstatovat nárůst návrhové činnosti státního zastupitelství ve srovnání s rokem 2022, kdy bylo podáno za celý rok 15 návrhů,“ vypočítal Kadlček.

Podle vedení magistrátu se bezpečnostní situace v ulicích Jablonce nad Nisou viditelně zlepšila. „Bezprostředně po schůzce s komunitou občanů, která založila i profil na sociálních sítích Jablonec – bezpečné město, jsme vytvořili kampaň proti lhostejnému přihlížení páchanému násilí na komkoli nazvanou Nemlčíš – zachráníš! Odezva na ni byla kladná a přínosná. Není třeba, aby se lidé zapojovali do boje proti násilí fyzicky, stačí, když vezmou telefon a vše nahlásí na dispečink městské policie,“ připomněl primátor Miloš Vele.

K boji proti agresivitě dětí se připojila také městská policie. Zvýšil se výkon hlídek strážníků ve vytipovaných lokalitách, jako jsou Tyršův park, hřiště v ulici Nová Pasířská, park u Muzea skla a bižuterie, autobusové nádraží, OD Central, schodiště v ulici Budovatelů, vnitroblok ulic Liberecká, lokalita ulice Na Vršku, u OC Kaufland v ulici U Kostela, u jablonecké přehrady, hřiště F. L. Čelakovského a další místa.

„Denně strážníci provedou minimálně osm až deset kontrol. Navíc se vytipovaným lokalitám věnují strážníci okrskáři v rámci svého výkonu služby a asistenti prevence kriminality,“ dodal manažer prevence kriminality MP Jablonec n. Nisou Tomáš Svačina. Kromě jiného společně s Policií ČR strážníci minimálně dvakrát v měsíci pořádají bezpečnostní akci zaměřenou na neorganizovanou mládež a děti.