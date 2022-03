Striktní nařízení to však nebude. Majitelé nemovitostí mohou odstřihnout z informačního letáku, který jim dorazí domů, spodní část, vyplnit ji, vyslovit tak nesouhlas s převzetím dalších nádob a zaslat na magistrát. „Nejpozději do 30. dubna na oddělení správy místního hospodářství osobně, poštou nebo e-mailem na adresu odpady@mestojablonec.cz,“ upřesnila mluvčí magistrátu Jana Fričová. Leták bude distribuován už v dubnovém čísle radničního Jabloneckého zpravodaje.

Jablonec se tak chce více zapojit do třídění odpadů. Při nedávné analýze bylo totiž zjištěno, že zhruba 65 procent objemu nádob na směsný odpad, tedy klasických popelnic a kontejnerů, tvoří odpady, které se dají dále třídit. Cirka 40 procent jde o plasty a 25 procent biologický materiál.

Popelnice na plast o objemu 120 litrů bude od domů vyvážena jednou za čtrnáct dní, ty na papír jednou za měsíc. Vždy to bude ale jiný den, než jsou na svoz směsného odpadu lidé zvyklí dnes.

Lidé jsou prozatím z navrhovaného systému svozu spíše rozpačití. „Takže člověk si nebude muset hlídat jeden den, kdy vytáhnout popelnici, ale hned tři dny. No nevím, to je snad lepší ten pytel s plasty a papírem kousek poponést,“ popsal Petr, jeden z majitelů domů ve Vrkoslavicích.

Naopak jiní jej chválí. „Máme to ke stanovišti tříděného odpadu několik set metrů, snažíme se ho tam nosit, jak to jde. A protože poctivě třídíme, někdy se nám odpad nahromadí tak, že ho musíme někdy odvézt autem. Když budeme mít ty popelnice u domu, bude to paráda,“ zhodnotila obyvatelka domu v Kokoníně Lenka Vratková.

Cílem magistrátu je zvýšení množství tříděného a snížení množství směsného komunálního odpadu. „Nádoby se budou od domů pravidelně vyvážet, tím by se postupně mělo snížit množství směsného komunálního odpadu a zvýšit pořádek na stanovištích tříděného, kde zůstanou pouze nádoby na sklo, kovy a textil,“ vysvětlila Barbora Šnytrová z oddělení správy místního hospodářství jabloneckého magistrátu.

Podobný systém třídění odpadů zavedlo mezi prvními v Libereckém kraji město Zákupy na Českolipsku. Od loňského roku úspěšně funguje i v Turnově.

Ještě letos chce jablonecký magistrát rozjet i projekt třídění bioodpadu, který provozuje už mnoho měst v republice.