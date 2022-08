Jablonec třídí odpad. Nádoby na plast a papír jsou v dalších částech města

Město Jablonec pokračuje v projektu individuálního sběru tříděného odpadu. Ten spočívá v bezplatném rozmístění nádob na papír a plasty přímo k rodinným nebo menším bytovým domům. V těchto dnech se nádoby rozváží do Jabloneckých Pasek, na Šumavu, do zbytku centra města a do Mšena. Pravidelný vývoz nádob v těchto lokalitách odstartuje v říjnu. Harmonogram vývozu nádob z jednotlivých ulice je na zveřejněný na městském webu.

Kontejnery na tříděný odpad. Ilustrační snímek. | Foto: Deník / Adam Hudec