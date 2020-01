První pomoc hledají úředníci a politici u obyvatel. Od pondělního rána je k dispozici nová e-mailová adresa ozivenityrsaku@mestojablonec.cz, kam lidé mohou psát své nápady na oživení parku.

„Nehledáme návrhy na změny za velké peníze. To už tady bylo a neosvědčilo se,“ podotkl náměstek primátora David Mánek.

Magistrát by proto přivítal nápady, které se dají uvést v život za pár korun, ale jsou k tomu potřeba aktivity jak jednotlivých obyvatel, tak spolků nebo sportovních oddílů. „Pomozte nám udělat z pocitově nebezpečného území krásné místo v centru města vhodné k relaxaci,“ vyzval Mánek.

Nebezpečí po setmění

Narážel tím přitom na fakt, že Tyršův park je především za tmy dějištěm různých dramat. K větší aktivitě radnici rozhoupal případ, který se odehrál loni v listopadu, kdy zde došlo k incidentu mezi dvěma partami mladistvých. Po konfliktu zůstal na místě těžce pobodaný mladík. Rána do krku sice vedla nedaleko krční tepny, mladík se ovšem po několikatýdenním léčení vrátil do běžného života.

Spousta lidí se za tmy v parku bojí a v noci se mu vyhýbají. Důvod? Přitahuje totiž nejen bezdomovce, ale i skupinky problémových mladistvých z přilehlých částí města, kde se nacházejí i sociálně vyloučené lokality.

Na „zeleném ostrově uprostřed města“, jak bývá park nazýván, bývá tma dříve. Může za to i fakt, že „Tyršák“ je vcelku zarostlý. To by se mělo změnit.

„Neodvážím se tam chodit. Když náhodou musím jít do centra za tmy, raději to obejdu kolem Balvanu,“ ukázala do parku starší žena. Park obcházejí i lidé, kteří dojedou na nedalekou konečnou tramvajové linky mezi Libercem a Jabloncem.

Na nepořádek a srocování mladistvých si přitom místní stěžují dlouhodobě. Zvláště po víkendech vypadá park bezútěšně. Obaly od pochutin, PET lahve, krabičky od cigaret, plechovky. „Myslím, že tady ochutnávají i něco ostřejšího, než je alkohol,“ prohlásil pan Ondřej, který parkem prochází každý den odpoledne.

Hlídají pořádek

Lokalitu přitom pravidelně kontrolují jak strážníci, tak policisté, dokonce i se psy. „Aktivní jsou tady i asistenti prevence kriminality, kteří se rekrutují právě z problémové skupiny obyvatel,“ poznamenal primátor Jablonce Jiří Čeřovský.

Magistrát chce pro zklidnění park více propojit s přilehlou sokolovnou a prosvětleným parkem v Nové Pasířské. „Oživení nevidím jen v měsíčních akcích pro veřejnost, ale i v pravidelných aktivitách spolků,“ přiblížil náměstek.

Město zároveň plánuje citlivé prořezání nejhustších dřevin a křovin a park více nasvítit. „Počítáme i s novou kamerou, která by měla zabírat okolí památníku obětem první světové války. Chceme, aby kamery dohlédly do všech koutů parku,“ doplnil Čeřovský.

E-mailová adresa ozivenityrsaku@mestojablonec.cz bude otevřená do konce března. „Společně vytvoříme burzu dobrých nápadů, nad kterými se poté sejdeme a zkusíme je postupně uvádět v život,“ uzavřel Mánek.