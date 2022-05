V jablonecké ulici Lesní přibydou kromě kanalizace zastávky a místa na parkování

Ulice Lesní v Jablonci nad Nisou je uzavřená kvůli výstavbě dešťové kanalizace. Zhotovitel zahájí práce frézováním vozovky, uzavírka potrvá do poloviny září, kompletně by mělo být hotovo do listopadu. Náklady na stavbu přesáhnou 21 milionů korun.

Rekonstrukce v Lesní ulici v Jablonci. Archivní foto. | Foto: archiv