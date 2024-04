Modernizace historické budovy v Jablonci nad Nisou: výměna oken na umělecké škole zlepší její technický stav a sníží náklady na vytápění.

Budova Střední uměleckoprůmyslové školy a Vyšší odborné školy na Horním náměstí. | Foto: Sedlák Jan

Liberecký kraj a město Jablonec stejným dílem zaplatí výměnu oken na budově Střední uměleckoprůmyslové školy a Vyšší odborné školy na Horním náměstí.

Celkem bude vyměněno 260 oken. Kraj na nové výplně přispěje 16 miliony, stejnou částkou jako město Jablonec nad Nisou, jelikož v budově na Horním náměstí sídlí také odloučené pracoviště Základní umělecké školy, jehož je město zřizovatelem.

Výměna oken se uskuteční ve třech etapách dle jednotlivých podlaží – ta první začne již letos. Všech nových oken se na škole dočkají v roce 2026.

„Otvorové výplně jsou ve velice špatném technickém stavu, některá okna se již nedají otevírat. Jejich rekonstrukcí dojde k významné energetické úspoře. Budova je kulturní památkou. Stará okna budou vyměněná za nová dřevěná špaletová s izolačními dvojskly pro snížení energetické náročnosti, ve dvorní části pak za eurookna,“ uvedl Zbyněk Miklík, náměstek pro resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky.

Svou platbu poskytne kraj ve dvou platbách, první polovinu letos a druhou pak do 31. března 2025. „Výměna oken na jablonecké umělecké škole je tématem bezmála devět let. Poprvé jsme tuto problematiku řešili na hejtmanském dnu 29. května 2015. Dotaci poskytujeme statutárnímu městu Jablonec nad Nisou. Součástí smlouvy o poskytnutí účelové dotace je také podmínka uzavřít dodatek o nájmu mezi školou a městem, jehož obsahem bude sjednání doby trvání nájmu na dobu určitou, a to po dobu 20 let,“ dodal hejtman Martin Půta.

Uměleckoprůmyslová škola v Jablonci nad Nisou vznikla v roce 1882, o pět let později byla dostavěna průčelní strana budovy směrem k Máchově ulici. V roce 1926 podstoupil objekt náročnou přestavbu ve stylu art deco podle projektu Josefa Ulbricha. Budova je od roku 1992 památkově chráněná.