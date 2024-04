Jablonec nad Nisou se připravuje na rozsáhlé dopravní omezení kvůli rekonstrukcím a opravám infrastruktury. Řidiči i uživatelé MHD by měli očekávat uzavírky a objízdné trasy, které mohou ovlivnit jejich běžné cestovní plány.

Uzavírka v centru jablonce nad Nisou. Ilustrační snímek. | Foto: Jan Sedlák

V ulicích Jablonce nad Nisou se dávají do pohybu rekonstrukce ulic. Řidiči i cestující MHD se musí obrnit trpělivostí.

Do 10. května bude úplně uzavřená ulice Svatopluka Čecha (úsek mezi pp.č.1216/4 a 1216/17) a část ulice Za Hrází od křižovatky s ulicí U Přehrady, a to včetně účelové komunikace Svatopluka Čecha – u městské haly. Důvodem uzavírky je pokládka nového kabelového vedení nízkého napětí. Objízdná trasa mezi 29. dubna až 6. května vedená nebude, protože účelová komunikace ul. Svatopluka Čecha u městské haly bude obousměrná.

V době mezi 6. až 10. květnem bude dočasně vedená a označená objížďka ulicí Za Hrází, linky MHD budou využívat schválenou objízdnou trasu okolo městské haly.V době od 29. dubna do 1. května proběhnou plánované opravy v ulici Podhorská. Je třeba počítat s frézováním komunikace a pokládku nového asfaltového povrchu. „Práce se budou provádět za běžného provozu a mohou proto ovlivnit plynulost dopravy. Proto prosíme řidiče o trpělivost a pokud je to možné, využijte jiné trasy při plánování svých cest,“ upozornil dopravní specialista Jablonecké dopravní, a.s., Marek Pieter. Plánované opravy mohou ovlivnit provoz MHD především na linkách 102, 103, 104, 108, 117, 118 v dané oblasti, a proto magistrát doporučuje cestujícím, aby se připravili na možná částečná zpoždění.

Od pondělí 29. dubna bude Severočeská servisní, a.s., pracovat na opravě havárie vodovodu v ulici Ladova v Jablonci nad Nisou. „Práce budou trvat jeden až dva dny dle rozsahu poškození, a bude kvůli nim částečně uzavřená komunikace, provoz bude zúžený do jednoho jízdního pruhu,“ doplnila mluvčí magistrátu Jana Fričová.Od 30. dubna se objeví výkopy v ulici Průběžná. Pracovat se tu bude do 9. května na nové vodovodní přípojce.

