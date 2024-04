V kapli Věznice Rýnovice proběhly unikátní besedy žáků a studentů s odsouzeným, který si odpykává mimořádně dlouhý trest spojený se zneužíváním návykových látek. Jednalo se o druhou besedu v letošním roce. Živé svědectví vězně nejprve vyslechli studenti Střední školy Semily, poté žáci deváté třídy ze Základní školy Liberecká v Jablonci nad Nisou.

Odsouzený Michal upoutal studenty svým svědectvím, ve kterém rezonovala myšlenka Zůstaňte svobodní a nebuďte otroci drog. | Foto: Věznice Rýnovice

Na úvod studenty přivítal vychovatel Zdeněk Nagy a seznámil přítomné se základními informacemi o věznici. Poté zazněla nová píseň Závislost, která byla napsána ve spolupráci s vězni a dětem jí v doprovodu kytary zazpíval vězeňský kaplan Jan Suchánek. Ostatně, ten zkomponoval a nahrál již několik skladeb inspirovaných osudy odsouzených. Viz níže.

Odsouzený Michal upoutal studenty svým svědectvím, ve kterém rezonovala myšlenka Zůstaňte svobodní a nebuďte otroci drog. Studenti po celou dobu pozorně naslouchali a v závěru zahrnuli vězně celou řadou zvídavých a zajímavých otázek. „Sám odsouzený vnímá tyto besedy jako pokání za minulý život a doufá, že odradí svým svědectvím co nejvíc mladých lidí od experimentů a užívání návykových látek,“ popsala mluvčí Věznice Rýnovice Monika Králová.

Zdroj: Youtube

Odsouzený Michal Kerner již popsal svůj život a svoji závislost v brožurce Zachraň život. Upozorňuje v ní mladé lidi na problematiku závislosti a tyto brožurky posílá na vlastní náklady do středních i základních škol. Od roku 2022 se uskutečnilo několik besed se školami přes platformu Skype. Dobré ohlasy studentů a pedagogů podnítili prosbu možnosti besed tváří v tvář.

„Bude to asi znít divně, ale dle mého názoru měla beseda vysokou úroveň a splnila mnohé. Děti, které nemají ani ponětí o nástrahách života, byly zaskočeny životním příběhem pana Michala a hodně jim to dalo. A to jsem jim četla zpověď z brožury. Rozměr jeho pokání, přes všechno, co se stalo, je obrovský a ze srdce bych mu přála, aby se mu podařilo se odříznout od minulosti a mohl zase začít žít,“ pochválila besedu pedagožka ze ZŠ Liberecká.

