U 120litrové nádoby vyvážené každý týden o více než 50 procent, u 1100 litrového kontejneru skoro o sto procent. Nejméně se cena zvyšuje u nejmenší, 60litrové nádoby, o pouhé dvě koruny za rok. Magistrát tím chce obyvatele motivovat k třídění. Nad novým systémem kroutí obyvatelé Jablonce hlavami.

„Také jsme se zaregistrovali pro nejmenší popelnici, tedy 60 litrů na osobu a měsíc. Odpad, který budeme mít navíc, budeme házet do pytlů, které jednou za čas odvezu na sběrný dvůr,“ popsal padesátník Josef. Všichni poplatníci likvidace odpadů totiž mají v Jablonci možnost odvézt do sběrných dvory neomezené množství odpadu. A to je ještě ten lepší příklad. Ten, komu se na dvůr nebude chtít, ho bude nejspíše ukládat na jiných místech. Na stanovišti tříděného odpadu, ale třeba i v lese či parku. Mnoho odpadkových košů mohou „spolykat“ i některé starší kotle na dřevo či uhlí.

Citelněji si připlatí v novém systému likvidace odpadu lidé žijících v bytových a panelových domech.

Příklad? Vývoz kontejneru o objemu 1100 litrů dvakrát týdně stál za rok 47 773 korun. Od 1. ledna letošního 91 520 korun, tedy skoro dvakrát tolik.

Město chce novým systémem obyvatele motivovat k většímu třídit. „Jde-li o tento příklad, pak je možné v případě důslednějšího třídění snížit četnost svozu na jednou týdně s platbou 45 760 korun. Tedy méně než v roce 2021. Vyžaduje to ovšem spolupráci všech obyvatel domu. Další možností je objednat nádobu o menším objemu. Vždy je však nutné dodržet minimální kapacitu nádoby odpovídající 60 litrům na osobu a měsíc,“ odpověděla Barbora Šrýtrová z oddělení správy místního hospodářství jabloneckého magistrátu. Pokud se lidé budou chovat zodpovědněji a důsledně třídit, mohou si snížit kapacitu nádoby či četnost vývozu a významně ušetřit.

Z analýzy odpadů, která byla v Jablonci provedena v listopadu loňského roku, vyplývá, že 65 procent objemu kontejnerů na sídlištích v Jablonci tvoří odpady, které lze vytřídit. „Pokud budou všichni Jablonečané třídit, pak mohou skutečně platit jen minimální poplatek, to se týká zvláště obyvatel panelových domů,“ doplnil náměstek primátora Milan Kouřil.

Komplikace nejméně půl roku

Svozová společnost Severočeské komunální služby (SKS) ale očekává s novým jabloneckým systémem komplikace v trvání nejméně půl roku. Deník tyto informace získal od několika zaměstnanců společnosti, kteří si nepřejí být jmenováni.

SKS postupně rozvážejí na základě požadavku města velké množství malých nádob, a již teď pracovníci SKS vědí, že se bude jednat o rekordní počet v jejich nasazení na území Jablonce.

V průběhu letošního roku bude na území celého města postupně zaváděn individuální svoz tříděného odpadu, k jednotlivým rodinným domům budou umístěny malé nádoby na papír a plasty. Tím by mělo dojít k výraznému uvolnění kapacity v nádobách na veřejných stanovištích. Jenže do té doby odpad z města nezmizí a zůstane mimo nádoby. Prostě se do nich nevejde a zůstane mimo.

Další problém vidí zpracovatel komunálního odpadu právě v možnosti ukládat na sběrné dvory neomezené množství odpadu zdarma. „Někdo v Janově bude třeba vyklízet starý byt či dům. Řekne svému příbuznému, známému z Jablonce a odvezou to sem. To se nedá uhlídat,“ popsal zaměstnanec jednoho ze sběrných dvorů v Jablonci.

Když se řekne A, mělo by se doplnit i B. Obyvatelé Jablonce by měli v novém systému získat více možností ke třídění. Mnoho lidí to má ke stáním kontejnerů s tříděným odpadem relativně daleko. „To bych musel vytříděné odpady vozit co chvíli autem. Raději to naházím do pytlů a jednou za měsíc odvezu na sběrný dvůr,“ poznamenal další z oslovených obyvatel.

V případě produkce odpadu do 60 litrů na osobu a měsíc je nově v Jablonci výše poplatku 576 korun ročně, což je méně než v okolních městech. Pokud čtyřčlenná jablonecká rodina přesně naplní toto kritérium a nechá si měsíčně vyvézt 240 litrů odpadu, zaplatí bezmála dva a půl tisíce za rok. Třeba v Železném Brodě platí jeden poplatník 640 korun za rok, čtyřčlenná rodina tedy 2540 korun.