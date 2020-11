Budou lidé z Jablonce a okolí dva roky jezdit v MHD autobusy značky Mercedes, ve kterých bude klimatizace a wi-fi? Nebo se radnice domluví s Libercem a Libereckým krajem na provozování MHD s ČSAD Liberec a Dopravním podnikem měst Liberec a Jablonec (DPMLJ)? Pravděpodobnější je první varianta. Jablonečtí zastupitelé budou na základě doporučení radních hlasovat o tom, zda město podepíše smlouvu o dopravní obslužnosti Jablonce a přilehlých obcí na dva roky se společností Umbrella Coach & Buses (dále jen Umbrella), což je jeden z největších partnerů mezinárodní společnosti FlixBus.

„Na základě kontroly a hodnocení došlých nabídek se jako ekonomicky nejvýhodnější jeví nabídka společnosti Umbrella,“ uvádí se v doporučení. Koalice ODS, ANO a Starostů pro Liberecký kraj nabídku zřejmě podpoří, proti není ani opozice.

Umbrella provozuje především dálkovou dopravu, před časem ale začala provozovat MHD například v Hamburku či v Berlíně pod značkou Umbrella City Lines. „V Hamburku jsme etablovaní, máme tam již řadu let německou část Umbrelly i svoje provozní zázemí. A tak když nás zástupci města Hamburku oslovili, po zralé úvaze jsme odpověděli, že provozovat MHD schopni určitě jsme,“ řekl letos v únoru pro web zdopravy.cz zakladatel a generální ředitel společnosti Umbrella Mobility Pavel Steiner. Společnost chce do Jablonce nasměrovat autobusy značky Mercedes staré cirka šest roků.

Společnost Umbrella by měla v Jablonci získat smlouvu na dva roky. V poptávkovém řízení, kterého se zúčastnilo osm zájemců, nabídla nejnižší cenu 44,56 korun za ujetý kilometr. Jde o částku o 15 procent nižší, než za kolik dosud MHD provozuje společnost Busline MHD Jablonecko. Ta je ale spjata s mnoha aférami a je jednou z firem stíhaných kvůli pletichám ve veřejné soutěži.

Jablonečtí zastupitelé napříč politickým spektrem jsou ochotni smlouvu s Umbrellou podpořit. „Nabídka vypadá rozumně, navíc se město zbaví společnosti BusLine,“ sdělil za opoziční Piráty Jaroslav Šída, který se hromadnou dopravou zabývá.

Cena překvapila

Nízká cena se přitom nezdá odborníkům, zvlášť když Umbrella nemá v Jablonci ani okolí zázemí s garážemi a dílnami. „Na poměry Jablonecka s doslova horskými úseky linek MHD to je na první pohled skutečně málo. Dost podstatnou položkou bude úroveň mezd řidičů, o kterou mám obavu. To všechno bez zázemí. Ať už bude pronajaté, nebo na zelené louce, tak nabízená cena je skutečně nízká,“ podotkl dopravní expert a systémový specialista ve společnosti České dráhy Jindřich Berounský.

Na zajištění veřejné dopravy v Jablonci a okolí na příštích deset let vypsalo vedení města na začátku loňského roku veřejnou zakázku. Na začátku dubna ji získala společnost About Me s nabídkovou cenou 48,38 korun na kilometr. Druhým účastníkem byla Autobusová doprava Podbořany, která nabídla výrazně vyšší cenu. Soutěž ale napadla jak neúspěšná firma, tak společnost BusLine, která se obrátila na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Kvůli průtahům a sérii námitek a připomínek město nakonec soutěž zrušilo.

Protože nové vypsání veřejné zakázky a její vyhodnocení by se nestihlo do 1. února, kdy končí smlouva s BusLine, muselo město využít poptávkové řízení. V prvním podala nabídku jediná firma – BusLine. Zastupitelé ji ale na začátku října odmítli. Nabídková cena 55,96 koruny za kilometr se jim zdála příliš vysoká.

Právníci, kteří pro město soutěž zajišťovali, doporučili vzhledem k situaci na trhu poptávku zopakovat. To se Jablonci vyplatilo, nejvýhodnější nabídku 44,56 Kč za kilometr získalo právě od společnosti Umbrella.

Ve hře je ještě i sdružená nabídka krajské společnosti ČSAD Liberec a DPMLJ, kde má Jablonec minoritní podíl. Podmínkou ale je memorandum o společném postupu a také zahájení jednání o zakázce na dalších deset let, což se mnoha jabloneckým zastupitelům napříč politickými frakcemi nelíbí.

Je to na zastupitelích

Jak to dopadne? „Všechno se bude řešit ve čtvrtek 5. listopadu na mimořádném zastupitelstvu,“ upozornila mluvčí jabloneckého magistrátu Jana Fričová. Zastupitelé by měli kvůli krátícímu se času rozhodnout.

Zároveň chtějí co nejdříve otevřít soutěž na veřejnou desetiletou zakázku na zajištění dopravní obslužnosti města a spádových obcí na období od února 2022 do února 2032. Kvůli tomu, aby se současná situace neopakovala.