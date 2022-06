Jablonecký magistrát chce zpřísnit vyhlášku o zákazu konzumace alkoholu. Ten platí na 31 místech ve městě. Pokud doplnění vyhlášky projde, strážníci na těchto místech budou moci pokutovat i ty, kteří budou mít u sebe otevřenou láhev s alkoholem. Cílem je především co nejvíce ochránit obyvatele před hlukem a nepořádkem v okolí jejich bydliště. Výjimku tvoří dny, kdy se na prostranstvích konají akce typu Velikonoční slavnosti. Nápad přišel z Prahy, kde shodné zpřísnění vyhlášky prošlo v květnu s platností od 1. července.

Návrh předložil zastupitelům jablonecký primátor Jiří Čeřovský (ODS), schvalovat ho budou ve čtvrtek 23. června. „Chceme, aby se v Jablonci mohli všichni bez problémů setkávat na náměstích, v parcích i na dalších veřejných místech. To teď řešíme vyhláškou, která dává městské policii nástroj s opilci něco dělat,“ vysvětlil.

Podle kritiků ale může být zpřísnění dvousečné. „Co když si koupím láhev alkoholu, půjdu s ní domů a na chvíli se posadím na lavičku?“ zeptal se Jablonečan Jiří Dolejš.

Zdroj: Deník

Takový případ strážníci řešit nebudou. „Zamýšleným cílem vyhlášky není trestat kohokoli, kdo vyjde na ulici s otevřenou lahví. Proto je zde nastavena podmínka, že přestupku se dopouští ten, kdo se s otevřenou lahví na veřejném místě zdržuje, tedy zde setrvává nějaký čas a je proto možné z okolností jasně dovodit, že je připraven zde alkohol pít,“ vysvětlil vedoucí oddělení právního a veřejných zakázek jabloneckého magistrátu Jiří Kučera.

Požadavek na zpřísnění vyhlášky vyslechlo vedení města na bouřlivé debatě s obyvateli sídliště Na Vršku, které dlouhodobě trápí hlučné party popíjející alkohol v místech mezi panelovými domy. „Když zavoláme strážníky, přijedou, s opilci promluví a zase odjedou,“ shrnul na diskusi jeden z obyvatel.

Praktický problém stávající úpravy definice konzumace alkoholu byl především v tom, že k postižení v rámci porušení vyhlášky bylo třeba prokázat, že daná osoba na zakázaném místě skutečně alkohol konzumovala. „Městská policie proto mohla pouze přihlížet, jak osoby, třeba i pod zjevným vlivem alkoholu, které se nedopouštěly jiného protiprávního jednání, se zdržují někde na místě, kde se alkohol pít nesmí, třeba i s lahví alkoholu v ruce,“ popsal ředitel Městské policie Jablonec Michal Švarc. Zpřísnění vyhlášky by podle něj mělo situaci zlepšit. Nejen v ulici Na Vršku.

Řidiči pozor, značení jablonecké ulice U Přehrady se změní

Lidé možné zpřísnění vyhlášky vítají. Třeba i v sousedství ulice Na Vršku, konkrétně ve skupině domů zvané Abeceda. „Bylo by fajn si došlápnout hlavně na Libereckou. Protože to, co se děje tady u Abecedy, už je fakt síla. Lidi se tu bojí přes den i večer vycházet ven,“ přiblížil Jan Nekuda.

Rychlá anketa mezi jabloneckými zastupiteli potvrdila, že se zněním zpřísněné vyhlášky souhlasí napříč politickým spektrem, tedy i opozice. „Vyhláška je primárně zaměřena na lidi, kteří se kromě popíjení dopouštějí také závadového chování a ruší ostatní obyvatele. V takových případech zákaz umožňuje strážníkům je pokutovat. Ano, nové znění vyhlášky podpořím,“ reagoval zastupitel Pavel Žur (Nová budoucnost pro Jablonec).

Podobně uvažují i další zastupitelé hnutí Společně pro Jablonec, vyhlášku ale budou chtít novelizovat. „Ke školám nebo na zastávky autobusu konzumace alkoholu skutečně nepatří. A uvědomujeme si, že to v některých lokalitách s častým nevhodným chováním může pomoci. Do budoucna ale zároveň chceme předložit vlastní novelu vyhlášky, která v denních hodinách umožní konzumaci alkoholu v poklidu v některých parcích, aby se lidé nebáli dělat piknik,“ sdělil zastupitel Petr Klápště.