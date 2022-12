Petardy jen o silvestrovské noci. Pyrotechniku v Jablonci zakazuje vyhláška

Jablonecký magistrát apeluje na obyvatele i návštěvníky města, aby dodržovali obecně závaznou vyhlášku regulující či spíše zakazující užívání zábavní pyrotechniky ve městě. Její odpal je v Jablonci povolen jen několik hodin v roce, a to od 18 hodin 31. prosince do 2 hodin ráno na Nový rok. Představitelům města se ale nelíbí ani to. „Skvělé by bylo, kdyby lidé od zábavní pyrotechniky ustoupili úplně, i v tento povolený čas,“ sdělila náměstkyně pro životní prostředí a strategii města Lenka Opočenská.

Vyhláška platí v Jablonci od roku 2020, nad dodržováním bdí hlavně městská policie. Za porušení vyhlášky mohou strážníci udělit na místě pokutu až do výše 10 tisíc korun, správní orgán pak může jít až na částku 100 tisíc korun. I přesto se ve městě „střílí.“ Vymahatelnost je spíše v jednotkách. Než strážníci zjistí konkrétní místo a dojedou na něj, pachatelé už na místě obvykle nejsou. Svědectví je důležité „Žádáme občany, když oznamují používání pyrotechniky, o uvedení co nejpřesnějšího popisu protiprávního jednání i popisu pachatele, aby městská policie mohla úspěšně zakročit. K jednoznačnému prokázání je posléze důležité i svědectví, protože za přítomnosti strážníků nikdo zpravidla zábavní pyrotechniku nepoužívá a vyhlášku neporušuje,“ vysvětlil ředitel jablonecké městské policie Michal Švarc. „Stejně, jako už je normální v restauraci nekouřit, i odpalování dělobuchů a petard je společensky překonané a svým způsobem ubohé. Chci věřit, že Jablonečané budou uvědomělejší než zbytek republiky,“ dodala Opočenská. Jedna z nejpřísnějších vyhlášek Jablonec vydal jednu z nejpřísnějších vyhlášek týkajících se pyrotechniky v roce 2020. Když na silvestra dcera tehdejší jablonecké zastupitelky Michaely Tejmlové plakala při výbuších rachejtlí a petard, slíbila jí maminka, že s tím něco udělá. Připravila dvě varianty vyhlášky regulující zábavní pyrotechniku a lampiony štěstí, které často způsobují požáry. „Svoboda jednoho začíná tam, kde končí svoboda druhého. A na rachejtlích, které lítají kolem, když jde člověk na procházku, nevidím nic prospěšného, spíše negativa,“ vysvětlila Tejmlová. Důvodem vyhlášky je podle ní fakt, že zábavní pyrotechnika škodí lidem i zvířatům, a to nadměrným hlukem a nečekaným světlem. „Následky špatně snáší především malé děti, senioři a citlivější lidé. U divokých i domácích zvířat včetně ptáků dochází v důsledku stresu často k jejich úhynu,“ doplnila Tejmlová. Navigace pomáhá pěším. Korálky v dlažbě dovedou turisty k zajímavostem Jablonce První z předložených verzí vyhlášky pyrotechniku ve městě zcela zakazovala. Zastupitelé nakonec schválili druhou jemnější variantu, i tak se jedná o nejpřísnější vyhlášku svého druhu ve srovnání s obdobnými vyhláškami platícími v České Lípě či Liberci. Jak v Jablonci, tak v Liberci pak platí, že pokud někdo chce pořádat ohňostroj během roku, musí získat souhlas městské rady. Velká část obyvatel omezování pyrotechniky vítá. „Je to průlom a konečně tahle nepříliš ohleduplná kratochvíle bude mít pravidla,“ poznamenal Jablonečan Jakub Macek. Někdo ale omezení a dohledu nad ním nerozumí. „To aby do Jablonce povolali posily pro strážníky, nedokážu si představit, jak to někdo bude postihovat. Leda tak na udání a nahrávky svědomitých spoluobčanů,“ popsal Jablonečan Libor Samek.

