V pondělí 12. února se změnil provoz v centru Jablonce nad Nisou. Objevily se zde zábrany, které znemožňují nedovolený vjezd a průjezd do pěší zóny.

Cílem dopravního opatření je zvýšit bezpečnost chodců v centru. V ulicích Lidická, Komenského, Kubálkova a Mírové náměstí se objeví mechanické zábrany průjezdu.

„Umístili jsme tu květináče nebo provizorní dopravní zábrany, které znemožňují čilý provoz pěší zónou v centru města. Zábrany budou na stejných místech, jako jsou v létě. Opatření vychází z opakovaných stížností Jablonečanů i z nebezpečného chování řidičů některých služeb, kteří si průjezd pěší zónou až vynucují. Nejenže do pěší zóny nedovoleně vjíždí, ale často si jí zkracují cestu. Toto je jedno z prvních opatření, které proti tomuto nešvaru v Jablonci nad Nisou zavádíme,“ sdělil jablonecký primátor Miloš Vele.

Největší problém se objevoval v ulici Kubálkova, kdy řidiči do ní vjížděli i vyjížděli přes přechod z Horního náměstí. Nyní do ní je vjezd pouze z Mírového náměstí, shora je uzavřená provizorními betonovými zábranami tak, že není možné projíždět ani přes parkoviště u uměleckoprůmyslové školy. Květináče zamezují výjezdu a vjezdu do ulice Lidická od ulice 5. května. Sloupky u úřadu práce zabraňují průjezdu Mírovým náměstím, u prodejny České mincovny stojí provizorní betonové zábrany.

„Tato opatření jsou provizorní pro dobu do konce zimní údržby. Od dubna s letním provozem se objeví místo nich opět osázené květináče,“ doplnil Vele. Po určité době magistrát provoz v centru vyhodnotí a přistoupí k dalším případným opatřením.

Na nové opatření již o víkendu upozorní tabule Pozor změna dopravního režimu.

