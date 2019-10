Rozhodli o tom tento týden jablonečtí zastupitelé, byť o jediný hlas. Platba za tříleté dodávky datových přenosů v rámci městského kamerového systému přitom nemá žádný smluvní rámec, protože nebyla podle opozice objednána ani zasmluvněna.

Střet zájmů přitom před měsícem stál Kroupu primátorské křeslo. I když z hnutí ANO 2011 oficiálně vystoupil, jeho zastupitelský klub nyní tvoří koalici s ODS s tichou podporou jediného zastupitele za SPD.

Firma dnes ovládá celý kamerový systém ve městě, což Kroupa ještě z křesla primátora demonstroval jeho nejprve částečným a poté kompletním vypnutím. Za to na něj podalo Sdružení místních samospráv ČR trestní oznámení. Policie však trestní stíhání podle ČTK zastavila.

Na základě konzultací s právníky a odborníky nabídl primátor Jablonce Jiří Čeřovský (ODS) Kroupovi vyrovnání a ten přijal. „Jedná se svého druhu o kompromis. Hlavně tak skončí několikaleté martyrium mezi městem a Grepou,“ sdělil Čeřovský.

Opozice dohodu kritizuje. „Text dohody o narovnání jsme dostali takzvaně na stůl, neprojednal ji ani finanční výbor. Přitom rozhodujeme o vyplacení milionů koaličnímu zastupiteli. To je skandální,“ reagoval zastupitel za Piráty Vladimír Opatrný.

Město se dostalo do situace, kdy nevlastní žádnou plnohodnotnou síť, na kterou by kamerový systém přepnulo a provozovalo samo. „Musíme to celé řešit externě, jiná možnost v současné době není,“ poznamenal primátor.

Další čtyři roky

V prosinci budou zastupitelé jednat i o zadání zakázky na provoz kamerového systému na další čtyři roky. Jedinou možností je ponechat stávající stav. „Budeme mít alespoň ty čtyři roky čas přemýšlet a konat tak, aby se systém dal případně překlopit na linky města,“ vysvětlil primátor.

Radnice se s Kroupou dohodla, že za čtyři roky provozu zaplatí další dva miliony korun. „Což je dle mého cena velmi příznivá,“ sdělil Čeřovský. Přesto si magistrát ještě do prosincového hlasování nechá připravit audit celého systému. Pokud by smlouva s Grepou prošla, musela by být podle primátora tak dobrá, aby zajistila jistotu fungování.

Podle některých názorů může být transakce spolu s případným uzavřením smlouvy na další provoz kamerového systému napadnutelný Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže(ÚOHS). „Proto by měl o věci rozhodnout soud. Pokud by ÚOHS objevil nesrovnalosti, mohl by vymáhat úhradu škod po zastupitelích, kteří dohodu a smlouvu podpoří svými hlasy,“ doplnil zastupitel za sdružení Společně pro Jablonec Petr Klápště.

Toho se obává i zastupitelka ODS Marcela Höferová. „Vše by mělo proběhnout na základě kvalitního auditu. Nechci případně nic ze svého platit,“ sdělila ostatním zastupitelům.

Celá kauza kolem Grepa Networks odstartovala už v roce 2010. Tehdy získala jablonecká společnost Telmo zakázku na zřízení a provoz městského kamerového dohlížecího systému.

Pro Telmo poskytovala jako subdodavatel datových spojů a dalších služeb Kroupova společnost Grepa. Do konce roku 2015 byly služby předplaceny společností Telmo. Od roku 2016 do konce roku 2018 však podle dokumentů, které už byly předloženy zastupitelům, město Jablonec za služby neplatilo. A proč by, žádné smlouvy totiž neexistovaly. Podle objednávky město po společnosti Grepa požadovalo, aby snesla antény z věže radnice, kde začínala rekonstrukce a přepojila kamerový systém na svou síť. Nevznikla ale žádná řádná smlouva.