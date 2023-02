Podle psychologů za to může fakt, že na Jablonecku je mnoho sociálně vyloučených lokalit. Převážná část dětí z těchto míst pak dochází do takzvaných speciálních škol. „Jen v samotném Jablonci jsou takové školy dvě,“ poznamenala ředitelka pedagogickopsychologické poradny Jablonec nad Nisou Ivana Ullmanová. Podle psychologů je ale za záškoláctvím hledat nejen nedůslednost, ale třeba i stres.

Zkušenosti zmíněných škol tomu odpovídají. „Stalo se, že jsme o žákovi nevěděli nic i čtyři měsíce. Drobné i větší problémy s docházkou má asi čtvrtina dětí,“ popsal výchovný poradce a zástupce ředitelky jablonecké Základní školy Kamenná Miloslav Došek.

Záškoláctví u svého syna řešila před lety i 40letá Věra ze Železnobrodska. „Doma z toho bylo velké haló, syn nebyl tři dny ve škole, potuloval se ve městě. Důvodem byla šikana několika spolužáků. Poté, co se přiznal, jsme celou věc se školou vyřešili,“ přiblížila.

Školy zároveň upozornily, že v posledním roce přibylo neomluvených hodin. „Situace se zhoršila po pandemii covidu. Některé děti ztratily návyky a zvykly si být doma,“ shrnula ředitelka ZŠ Liberecká 31 Fronika Burešová.

Výše řečené potvrzují i úředníci České školní inspekce. „Nepříznivý dopad distanční výuky se projevuje zejména ve školách s vyšším podílem žáků s nižším rodinným socioekonomickým statusem,” sdělil za inspekci Tomáš Zatloukal.

Nejkřiklavější případy neomluvené docházky školy hlásí orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD). Rodiče záškoláků pak musí případ vysvětlovat před přestupkovou komisí. „Takové případy řešíme neustále, mnohdy opakovaně,“ popsala jedna z jabloneckých úřednic. Další kolo je pak vyšetřování policie.

Jeden z nejkřiklavějších případů zanedbávání školní docházky na Jablonecku spadá do roku 2018. Od října do konce února zmíněného roku nasbíral ve škole nezletilý chlapec z Jablonce 354 neomluvených hodin. Jeho otec poté čelil podezření ze spáchání trestného činu ohrožování mravní výchovy dítěte.

„Řádně nekontroloval ani nezabezpečil školní docházku chlapce do základní školy a ve výchově nebyl dostatečně důsledný. Navíc nespolupracoval se školou ani orgánem sociálně právní ochrany dětí,“ vysvětlila mluvčí jablonecké policie Dagmar Sochorová. Ne-zodpovědný otec poté „vyfasoval“ podmínečný trest, když mu hrozily dle zákona až dva roky za mřížemi.

Oslovení rodiče s podobnými tresty spíše souhlasí. „Kdybych se dozvěděla, že syn ne-chodí do školy, asi bych to řešila rázně,“ sdělila 36letá Jana z Jablonce. „Samozřejmě bych se s ním snažila promluvit. Když je někdy nemocný, tak ho vždy omluvím.“

Ale i některé omluvené hodiny školy trápí také. „Stává se, že dítě má omluvenku, a to i od lékaře, a my je vidíme, jak se prochází po městě. Snažíme se i proto vymýšlet pro žáky speciální programy, aby se do školy těšili,“ popsala Burešová.

Škola toho kromě přezkoušení na konci pololetí moc nenadělá. Maximálně by mohla stanovit limit zameškaných hodin, při kterém žák nebude hodnocen a musí vykonat postupové zkoušky.

Z dat České školní inspekce vyplývá, že děti ze základních škol v České republice mají v žákovských omluvenky v průměru na 90 hodin za školní rok, středoškoláci až kolem 140 hodin. Co se týká neomluvených hodin, pak si nejhůře na základních školách vede okres Jablonec nad Nisou, kde vychází podle dat inspekce 6 neomluvených hodin na žáka za školní rok. Naopak například na Orlicku je to jen 0,4 neomluvených hodin na žáka za obě pololetí.